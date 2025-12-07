斯里蘭卡洪澇未平 恐又一波強降雨

街道上堆滿受損家具，等待清理，這個地方在東南亞，好幾個國家，都會出現的場景，主要是強降雨不斷，而在斯里蘭卡，因為迪特瓦氣旋重創，引發大水和土石流，還有數以萬計的災民，等待著政府援助，而且，受災最嚴重的中部山區，未來幾天可能還會下起豪雨。斯里蘭卡官方證實，罹難人數超過6百人，另外，還有兩百多人失蹤。總統也前往災區了解情況，並對災民做出承諾。

佛塔嚴重損毀，河堤沿岸一整排建築的牆壁也幾乎都不見了

民眾 穆圖克里希南：「村里有24人死了，現在只找到18具遺體。」

斯里蘭卡中部山區的村莊，一邊是山、一邊是河流，毀滅性的洪水和山崩，民眾說他們很想離開這個傷心地。民眾 庫馬藍：「這裡不可能重建或居住，這片土地已成了那些喪生者的墓地。」

上周遭到季風降雨和氣旋雙重打擊的斯里蘭卡，災情堪稱是當地本世紀最嚴重天災，罹難人數節節攀升，還有將近20萬人住在避難所。氣象部門表示，受東北季風影響，9號開始、部分地區的降雨量將會增加，發布新的土石流警告。恐怕讓災民的處境雪上加霜。

