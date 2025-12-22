斯里蘭卡洪災發放 一個月糧食物資

東南亞世紀洪災骨牌效應仍在進行式當中，受災國家裡，斯里蘭卡12月初的豪雨洪澇，中部的「佛教聖城」康提(Kandy)的死亡人數最高，多達118人，另外儘管是首都可倫坡(Colombo)，受害的程度也不輕，有高達7萬6584個家庭淪為受災戶，慈濟也前進到可倫坡的霍馬加馬(Homagama)地區展開物資發放行動，來自上個禮拜的第一手畫面，帶您一起來關心。

這是12月初，斯里蘭卡首都「可倫坡」慘況，剛被洪水洗禮，街道變成威尼斯，志工用小船發送水跟糧食，圍牆裡，無路可退的民眾一邊死守家園、一邊餓著肚子。

廣告 廣告

八天之後，米、扁豆、鷹嘴豆、麵粉，壯觀的擺在倉庫裡，一群慈濟召喚來的志工，以手刀速度打包，因為接下來就出貨到災區，好多家庭都還在等著吃上一口正常飯。

真的是淹水淹怕了！志工一句關懷、一個照顧的動作，如同一波接一波的暖流，讓心如死灰的受災居民看在眼裡，終於，不再焦慮。

受災民眾 Sashika ：「你們的幫助，讓我們說不出話來，真的很感動，願師父有力量，繼續幫助像我們這樣的人。」

這次送出的食物還有生活用品，分量很足，夠吃上一個月，在地人也評估，災後需要兩個月才能完全自立，這些物資，正是能讓居民在後水災時期，活下去的重要浮木。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟xSDGs 斯國清掃行動

斯國洪災過後 童軍協會共善家園復舊

