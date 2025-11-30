斯里蘭卡洪災逾300人死亡！克拉尼河水位仍在上升 當局宣布進入緊急狀態

熱帶氣旋迪特瓦造成斯里蘭卡嚴重水災，逾300人死亡。（圖／達志／美聯社）

根據《The Christian Daily》報導，熱帶氣旋「迪特瓦」（Ditwah）與暴雨引發的嚴重水災已造成斯里蘭卡超過330人死亡，近400人失蹤，並迫使數以萬計民眾緊急撤離家園。當地基督教團體「斯里蘭卡全國基督教福音聯盟」（National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka，簡稱NCEASL）本週發起「緊急水災賑災呼籲」，協助受災教會與牧者渡過難關。

根據政府與媒體報導，這場風暴為當地近年來最嚴重的天災之一，已引發致命土石流，摧毀超過2萬間住宅，導致約10萬8千名災民被安置在政府設立的收容中心。斯里蘭卡災害管理中心表示，目前全國約三分之一地區斷水斷電，當局已宣布進入緊急狀態，多個地區持續發布撤離令，尤其克拉尼河（Kelani River）沿岸水位仍在上升。

斯里蘭卡發生洪災。（圖／達志／美聯社）

NCEASL表示，受災地區的多間教會建築受到洪水與強風破壞，部分教會無法舉行聚會，許多牧者與教會同工也被迫撤離。該聯盟在臉書發表聲明指出，氣旋「迪特瓦」已「重創斯里蘭卡各地社區，不僅迫使家庭流離失所，也嚴重影響到牧者與教會工作者的生活與服事」。

為協助教會體系快速恢復，NCEASL已著手向500位受災牧者及教會同工發放緊急救援物資，每戶將獲得價值3萬盧比（約新台幣1萬元）的物資包，內容包含糧食、乾糧與衛生用品。NCEASL表示：「每一份100美元的緊急救援包，能提供牧者家庭基本生活所需，幫助他們穩定生活，繼續在教會與社區中服事。」

目前受災最嚴重的地區包括坎迪（Kandy）與巴杜拉（Badulla），當地多個村落仍因土石流而與外界隔絕。災民形容，隨著糧食與乾淨水源短缺，生活困境日益嚴峻。

氣旋「迪特瓦」於上週五掃過斯里蘭卡東部沿海後離境，但正值季風期的猛烈降雨造成全境嚴重淹水。雖然斯里蘭卡常年有雨季，然而如此大規模的災情實屬罕見。斯國本世紀最嚴重的水災發生在2003年，當時造成254人死亡。

