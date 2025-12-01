斯里蘭卡洪災釀334死、近400人失蹤 成2017年後最致命災害

斯里蘭卡遭受迪特瓦氣旋侵襲後，洪水災情持續惡化，死亡人數已攀升至334人。當地的災害管理中心（DMC）最新通報指出，目前仍有近400人失蹤，其中包括5名海軍人員，且未來幾天預計將有更多強降雨席捲全島，情況令人憂心。

斯里蘭卡洪災罹難者增至334人。（圖／美聯社）

災害管理中心表示，迪特瓦氣旋已摧毀全國近15,000棟房屋，導致約44,000人被安置於政府營運的臨時庇護所。當局正動員超過24,000名警察、陸軍及空軍人員，努力營救被洪水圍困的家庭。

半島電視台記者費爾南德斯（Minelle Fernandez）從斯里蘭卡中東部的薩曼圖賴報導指出，當地救災工作面臨嚴峻挑戰。「有些社區完全被淤泥掩埋，每發現一個被掩埋的社區，就意味著更多的絕望，」她說，「通訊也中斷了，有些地區至今還沒有發布最新消息。」費爾南德斯補充表示，部分地區新種植的水稻田因連日暴雨已被淹沒。

災害管理中心指出，由於凱拉尼河水位持續上漲，首都科倫坡北部也面臨嚴重洪水威脅。一位官員表示：「雖然颶風已經過去，但上游的暴雨正在淹沒凱拉尼河沿岸的低窪地區。」

隨著凱拉尼河水位持續上漲，更多地區面臨威脅。（圖／美聯社）

斯里蘭卡總統迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）於當地時間30日宣布進入緊急狀態，以應對颶風造成的嚴重後果，並呼籲國際社會提供援助。印度已率先回應，運送救援物資並派遣兩架直升機執行救援任務。日本也表示將派遣評估小組，並承諾提供進一步援助。

這場颶風已成為斯里蘭卡自2017年以來最致命的自然災害，當年的洪水和山崩造成200多人死亡，數十萬人流離失所。而本世紀初最嚴重的洪水則發生在2003年6月，當時有254人喪生。

