斯里蘭卡洪災釀607死 總統公布重建補助計畫

泥漬仍清晰可見地附著在布偶上，如同堆積如山的受損家具，都在等待清理，迪特瓦氣旋重創斯里蘭卡後，暴雨洪災雖已退去，但還有數以萬計的災民仍等待著政府的援助，重建家園。

斯里蘭卡災民說：「我們歷盡千辛萬苦才建立起自己的生活，現在我們又要從零開始。」

斯里蘭卡官方證實，目前死亡人數已經來到607人，另外還有214人失蹤。除了公布災民重建及罹難者慰問補助方案，斯里蘭卡總統迪桑納亞克也前往災區了解，並對災民做出承諾。

廣告 廣告

斯里蘭卡總統迪桑納亞克表示，「今（2025）年政府的收入超出預期，昨（5）日我告訴國會我們可以無需借款，為受災民眾提供大筆救濟金。」

迪特瓦氣旋已造成全國超過200萬人受災，數萬棟房屋毀損，但災民又得迎接新一波的考驗，氣象部門預計，9日到11日當地將會迎來新一波降雨，並對受創嚴重的中部山區再次發布土石流警報，不過當地旅遊業作為國家重要的經濟支柱，已經展現出復甦的決心。

斯里蘭卡觀光業者說：「我認為我們已經為旅遊旺季做好了準備。」

澳洲遊客說道，「我們首先真心為美麗善良的斯里蘭卡人民感到難過，我們是遊客，所以任何不便我們都不在意，我們更關心的是當地人民。」

迪特瓦也摧毀了斯里蘭卡的鐵路網，在總長1593公里的鐵軌中，目前僅剩下478公里能夠使用，面對這難以計算的巨大損害，重建之路步步都是挑戰。