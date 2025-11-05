斯里蘭卡淨街 清除垃圾起而行

短短兩個月，慈濟志工在斯里蘭卡西部省，便完成兩場環境清潔活動。

斯里蘭卡慈濟志工團，整隊集結，是為了向垃圾宣戰的「海陸行動」，打響第一戰。第一場陸戰，就在皮利揚達拉公路上，撥開草叢，眼前畫面讓志工們驚呆了。

志工 恰米爾：「我們需要採取行動保護環境，我們的環境正在遭受破壞，曾經水量充沛的運河和溪流，如今都已乾涸，空氣也受到汙染，令人呼吸困難。」

原來垃圾不是沒有，而是藏在車來車往的公路旁，這種「垃圾丟來速」惡習，實在令人搖頭嘆息。

慈青 皮尤馬爾：「我必須告訴大家，不要像這樣，把垃圾隨意丟在路上，要妥善處理。」

到了十月，這一次大家直奔海邊。

背景是藍天碧海的沙灘，卻纏上一坨，撿不完、理還亂的垃圾跟漁網海廢，就像鍋裡的那顆老鼠屎，實在煞風景。

志工 納德卡：「我的4個孩子，今天都參加了這個清理活動，我也告訴他們，要讓他們的朋友參與這些活動，我告訴他們，要建立一個美麗的環境，不要到處亂丟垃圾。」

賣力揮汗，盡量還大地一張素顏，縱使人少力量小，卻能翻轉年輕一代的觀念。

