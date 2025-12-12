斯里蘭卡獲美第4艘退役巡邏艦

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Naval News」報導，美國海岸防衛隊本月初將退役的信賴級巡邏艦「果斷號」（WMEC-629），移交斯里蘭卡海軍，協助該國提升海事安全能量。

報導指出，美國海岸防衛隊2日在馬里蘭州巴爾的摩船廠舉行儀式，將退役後變更舷號為P 628、掛上斯里蘭卡國旗的「果斷號」移交斯國海軍。斯國海軍司令巴納戈達中將、斯國駐美大使，以及美國防部（戰爭部）、海岸防衛隊代表等雙方高階官員，也受邀出席，見證此一歷史時刻。

美國海岸防衛隊先前已向斯里蘭卡海軍提供3艘退役巡邏艦，分別為「薩穆杜拉號」（P 621）、「加賈巴胡號」（P 626）和「維賈亞巴胡號」（P 627），「果斷號」則是美方移交的第4艘艦艇。

斯里蘭卡擁有面積大於國土7倍的專屬經濟海域（EEZ），未來將運用上述艦艇，執行海上巡邏、搜救及人道救援等多元任務，並保護當地珍貴海洋資源。

1968年8月服役的「果斷號」，艦身長64公尺，在巡航模式下續航力可達1.1萬公里，能容納100名船員。在美海岸防衛隊的55年服役生涯中，為打擊毒品走私等非法活動做出卓越貢獻，並於2023年3月除役。未來將在斯里蘭卡海軍重生，繼續執行近岸巡邏任務，維繫海上執法能量。

斯里蘭卡海軍接收美海岸防衛隊退役艦艇「果斷號」，將用於提升海上執法能量。（取自斯里蘭卡海軍網站）

美國與斯里蘭卡官員出席「果斷號」移交典禮，持續深化兩國防務合作。（取自斯里蘭卡海軍網站）