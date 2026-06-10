斯里蘭卡衛塞節 慈青供齋行善付出
衛塞節對斯里蘭卡民眾來說，有一個美麗的傳統，現在已經很少見了，那就是「交換衛塞賀卡」。漢班托塔慈青，趁著節日去訪視一位獨居長者，就帶了賀卡和午餐，老奶奶非常高興與感動。這群慈青還一起去寺廟奉晚茶、一起打掃慈濟大愛村的寺廟，感恩佛陀一生的教導。
衛塞節，紀念佛陀一生對世人的教導。漢班托塔慈青，相約到慈濟大愛村的寺廟，整理環境。菩提樹下，做中學。學習彎腰謙卑、回饋大地的付出。學習感恩恭敬，愛護萬物。
慈青 Sanuli：「今天我們能夠來大愛村這座寺廟，掃掃地 清理環境 到處都擦一擦，因為計畫要供奉一尊新的佛像，另一方面 現在是衛塞節周，我們是慈青團隊 大家來合作，也希望未來也能幫忙粉刷一下。」
許多佛教徒整天都在進行宗教活動、冥想、聞法。慈青為大眾準備晚茶、點心，結善緣、同霑法喜。第二天，慈青們帶上一份午餐以及衛塞節賀卡，拜訪一位行動不便的長者。
獨居長者：「今天這些孩子來我家布施，我相信他們前世也造好業 廣結善緣。」
慈青 Tharaka：「慈濟志工和慈濟每天都在做好事，我很高興有機會參與這項美好的活動，未來我也期待能參與慈濟基金會，做出有意義的工作。」
在人與人之間，以誠以情相待，這群慈青，創造幸福。
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