斯里蘭卡風災罹難者增至618人 暴雨將再襲當局發布新一波預警

斯里蘭卡災害管理中心7日表示，迪特瓦氣旋引發的災情持續擴大，死亡人數已攀升至618人，另仍有209人下落不明。而由於季風暴雨導致山坡變得不穩定，當局也再度對中部山區和西北部中部地區發布新的土石流預警。

迪特瓦氣旋重創斯里蘭卡。（圖／美聯社）

這場被稱為本世紀斯里蘭卡遭受最嚴重的風災，已影響超過200萬人，佔該國人口近10%。政府確認的618名死者中，有464人來自盛產茶葉的中部地區。災害管理中心指出，隨著洪水7日逐漸消退，國家運營難民營中的人數已從22.5萬人高峰降至10萬人。

然而中部部份地區因為土石流山崩而成為孤島，當局只能派遣直升機和飛機前去運送物資。

報告顯示，此次風災超過7萬5千戶房屋受損，其中近5千戶被徹底摧毀。

面對龐大的重建需求，一位高級官員先前表示，災後重建可能需要高達70億美元（約2,190億元新台幣）。國際貨幣基金組織（IMF）週五表示，正在考慮斯里蘭卡提出的追加2億美元（約62.58億元新台幣）重建援助請求。

斯里蘭卡政府5日宣布重大補償方案，財政部聲明稱，倖存者將獲得高達1000萬盧比（約103萬2537元新台幣）的補助，用於在更安全地點購買土地並建造新房屋。對於每位死亡或永久殘疾者，政府將提供100萬盧比（約10萬3,253元新台幣）賠償。

法新社報導指，鑑於該國近期的經濟動盪，政府並未透露該方案的具體費用，引發擔憂。央行已命令國營和私人商業貸款機構重新安排貸款還款計畫，協助受災民眾度過難關。

