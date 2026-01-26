斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂

即使跨越千年，獅子岩這座被譽為「世界第八大奇蹟」的遺址，依然以一種孤絕姿態，俯瞰著斯里蘭卡的廣袤叢林。

斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。

這趟旅程中，有一處歷史景點，它在我心中的分量，絲毫不輸國家公園裡的野性與自然，那就是「獅子岩」。

在一望無際的翠綠平原中，橘紅色的巨岩拔地而起，「獅子岩」是卡西亞帕國王用權力與恐懼築起的天空之城。（田欣雲提供）

這座高約200公尺的橘紅色岩柱，聳立在斯里蘭卡的中部平原上，在一望無際的綠色叢林中顯得格外孤絕，彷彿一座被時間遺忘的天空之城。它被譽為「世界第八大奇蹟」，也常被稱作「印度洋上的馬丘比丘」，1982年被正式列入UNESCO世界文化遺產名錄。

先讓知識登頂：在博物館讀懂獅子岩

攀登獅子岩之前，行程並不是直接從揮汗爬階梯開始，而是先走進一座開放式、半露天設計的錫吉里耶博物館。這個安排，後來成為我此行最欣賞的一個細節。

廣告 廣告

錫吉里耶博物館以水池、植栽與自然採光構成半開放式空間。

獅子岩上的石窟壁畫禁止拍攝，攀爬途中也幾乎沒有機會真正停下來聽導遊解說歷史；但在這座博物館裡，時間忽然慢了下來。水池、植栽與自然採光交織出的空間感，讓人可以很悠閒地欣賞1：1等比例復刻的壁畫，近距離看見那些在岩壁上早已難以辨識，卻依然優雅的線條與色彩。

透過博物館內的立體模型，遊客會發現獅子岩不只是塊大石頭，更是一座從地表到雲端，設計精密的空中都市。

透過立體模型，我才真正理解，獅子岩並不只是一顆「被拿來蓋宮殿的大石頭」，而是一座完整的空中都市，從岩石下對稱的花園、水池、護城河，以及沿岩壁而上的階梯系統，到最後抵達岩頂那片約三公頃的宮殿與花園空間。

1：1等比例復刻的獅子岩壁畫，保留原作的線條與色彩，也補足岩壁上早已風化的細節。

如果自己來玩，我很建議先逛博物館，再爬獅子岩。因為在真正開始攀爬前，知識先一步「登頂」，才會在攀爬過程，更能了解到為什麼獅子岩能被視為世界級的建築與工程奇蹟。

在半山腰停下來的疑問：1,500年前，他們怎麼辦到的？

當階梯一路把人帶到半山腰，巨大的獅爪遺跡出現在眼前時，我忍不住停下腳步，從高處往下看。平原遼闊、視野無遮，而腦中浮現的問題只有一個：「1,500年前的人，到底是怎麼辦到的？」在沒有現代機具、升降機、沒有鋼筋水泥的年代，他們如何在這樣的地形上，打造一座空中宮殿？

當階梯抵達半山腰，巨大的獅爪遺跡出現在眼前，也宣告真正的攀登才正要開始。

攀登獅子岩的觀光客眾多，樓梯上的移動速度反而變得緩慢，而這種被迫放慢的節奏，意外讓我有空擋從容拍照，還能在心裡喃喃自語與古代工程對話。

易守難攻的堡壘，也是卡西亞帕的牢籠

當我越往上走，越能理解獅子岩為何被形容為「最難進攻的堡壘」。站在制高點往下俯瞰，四周一覽無遺，任何靠近的動靜都無所遁形。除非古代人會飛行，或長期圍城、斷糧斷水，我實在很難想像古代軍隊要如何正面攻下這座岩城。

站在半山腰回望平原，視野毫無遮蔽，也讓人忍不住思考，一千五百年前的人，究竟如何完成這項工程。

然而，這樣的軍事條件，正是卡西亞帕國王選擇這裡的原因。這位西元五世紀的國王，是一個背負原罪的人。他是國王達都舍那的長子，卻因母親出身卑微而失去繼承權。在權力與不安的驅使下，他弒父篡位，逼迫擁有正統血統的弟弟莫加蘭逃亡印度。為了防禦終有一天會回來復仇的弟弟，他放棄舊都，把自己送上這塊高約200公尺的岩頂。

宮殿遺址散落在岩頂平台上，雖然只剩斷垣殘壁，卻仍能想像當年盛世。

站在頂部宮殿遺址，我又被先前的另一個景象纏住，那些直接鑿在岩石上的石階，步伐極小，即使在現代人看來都不算好走。我忍不住想，這樣一座「易守難攻」的堡壘，是否在無形之中，也把國王自己囚禁在雲端？

當一切防禦都已做到極致，他是否還有機會或勇氣，重新回到地面世界？這座空中宮殿，究竟是權力的象徵，還是一座為恐懼而生的避難所？

很難想像在千年前，岩頂竟能鑿出精密的蓄水系統，也是國王奢華生活的見證。

當國王走下雲端，命運已無退路

但歷史沒有停留在想像裡，根據斯里蘭卡古代史書《大史》與《小史》的記載，卡西亞帕國王最終還是選擇下山迎戰。西元495年，弟弟莫加蘭自印度率軍歸來，雙方在獅子岩平原展開決戰。

從高處俯瞰，岩頂下方的水池與步道呈現完美的對稱，展現古人對水利與建築工程的極致追求。

戰鬥關鍵時刻，卡西亞帕騎象指揮軍隊，卻因地形不熟，誤入一片沼澤。大象轉向的瞬間，他的部隊誤以為國王撤退，軍心潰散，戰局急轉直下。在孤立無援、敗局已定的情況下，卡西亞帕選擇自刎，結束自己短短18年的王朝。

在前往觀賞壁畫的途中，會先經過高約3公尺的「鏡牆（Mirror Wall」），古代工匠使用白石灰、蛋清、蜂蜜與野蜂蠟混合的特殊塗料，經過不斷地塗抹與反覆拋光，讓這片石磚牆變成一面金色鏡子，甚至能倒映出國王走在長廊上的身影。

那一刻，獅子岩不再是空中堡壘，而成了一段無法逆轉的命運背景。國王終究離開了雲端，卻沒能回到地面世界。

補回錯過的那一步：陪伴，讓攀登變得不一樣

這趟攀登，並不只是我一個人的體驗。同行夥伴中，有一位其實是第二次來到獅子岩。上次他因為怕高，只爬到半山腰就放棄了。這回，在大家的鼓勵與慫恿下，他決定再試一次。

從獅爪處前往岩頂的階梯較為陡峭，許多遊客都必須抓著兩旁扶手緩步前行。

我們有人在前，有人顧後，假裝擔任他的前、後護法。當他終於踏上頂部平台時，跟我們一起感受在山頂上，居高臨下欣賞眼前遼闊的那片景色，露出輕鬆的表情時，我們好像也跟著一起戰勝了什麼。我想這不只是完成一趟攀登，而是補回先前錯過的片段。

普通人很難有機會第二次來到斯里蘭卡。如果真的擁有第二次機會，絕對不要錯過。對我來說，這不只是旅行建議，也是我許多次的親身經驗。

站在獅子岩頂端俯瞰無邊平原，風吹而來的遼闊與孤寂，與一千五百年前，或許並無不同。

當我站在獅子岩頂端，環顧無邊無際的綠色平原時，風吹過來，遼闊得近乎孤寂。或許1,500年前，卡西亞帕國王也曾站在同樣的位置，看著同樣的風景。只是，他當時看到的，是無法退回地面的選擇；而我們下山的路，仍在。

獅子岩 Sigiriya Lion Rock

地址：exit walkway, Sigiriya, Sri Lanka, 21120

電話：+94-112-426-900

營業時間：05：00～17：30

門票：35美元／人（約NT$1,109），含博物館門票。

官網：sigiriyafortress.com

斯里蘭卡旅遊資訊

更多鏡週刊報導

斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程

斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹

跟著瑞士旅遊教父發哥，住進12晚60顆星的夢幻瑞士行！百年飯店、隱藏景點不藏私分享