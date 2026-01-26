斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。
這趟旅程中，有一處歷史景點，它在我心中的分量，絲毫不輸國家公園裡的野性與自然，那就是「獅子岩」。
這座高約200公尺的橘紅色岩柱，聳立在斯里蘭卡的中部平原上，在一望無際的綠色叢林中顯得格外孤絕，彷彿一座被時間遺忘的天空之城。它被譽為「世界第八大奇蹟」，也常被稱作「印度洋上的馬丘比丘」，1982年被正式列入UNESCO世界文化遺產名錄。
先讓知識登頂：在博物館讀懂獅子岩
攀登獅子岩之前，行程並不是直接從揮汗爬階梯開始，而是先走進一座開放式、半露天設計的錫吉里耶博物館。這個安排，後來成為我此行最欣賞的一個細節。
獅子岩上的石窟壁畫禁止拍攝，攀爬途中也幾乎沒有機會真正停下來聽導遊解說歷史；但在這座博物館裡，時間忽然慢了下來。水池、植栽與自然採光交織出的空間感，讓人可以很悠閒地欣賞1：1等比例復刻的壁畫，近距離看見那些在岩壁上早已難以辨識，卻依然優雅的線條與色彩。
透過立體模型，我才真正理解，獅子岩並不只是一顆「被拿來蓋宮殿的大石頭」，而是一座完整的空中都市，從岩石下對稱的花園、水池、護城河，以及沿岩壁而上的階梯系統，到最後抵達岩頂那片約三公頃的宮殿與花園空間。
如果自己來玩，我很建議先逛博物館，再爬獅子岩。因為在真正開始攀爬前，知識先一步「登頂」，才會在攀爬過程，更能了解到為什麼獅子岩能被視為世界級的建築與工程奇蹟。
在半山腰停下來的疑問：1,500年前，他們怎麼辦到的？
當階梯一路把人帶到半山腰，巨大的獅爪遺跡出現在眼前時，我忍不住停下腳步，從高處往下看。平原遼闊、視野無遮，而腦中浮現的問題只有一個：「1,500年前的人，到底是怎麼辦到的？」在沒有現代機具、升降機、沒有鋼筋水泥的年代，他們如何在這樣的地形上，打造一座空中宮殿？
攀登獅子岩的觀光客眾多，樓梯上的移動速度反而變得緩慢，而這種被迫放慢的節奏，意外讓我有空擋從容拍照，還能在心裡喃喃自語與古代工程對話。
易守難攻的堡壘，也是卡西亞帕的牢籠
當我越往上走，越能理解獅子岩為何被形容為「最難進攻的堡壘」。站在制高點往下俯瞰，四周一覽無遺，任何靠近的動靜都無所遁形。除非古代人會飛行，或長期圍城、斷糧斷水，我實在很難想像古代軍隊要如何正面攻下這座岩城。
然而，這樣的軍事條件，正是卡西亞帕國王選擇這裡的原因。這位西元五世紀的國王，是一個背負原罪的人。他是國王達都舍那的長子，卻因母親出身卑微而失去繼承權。在權力與不安的驅使下，他弒父篡位，逼迫擁有正統血統的弟弟莫加蘭逃亡印度。為了防禦終有一天會回來復仇的弟弟，他放棄舊都，把自己送上這塊高約200公尺的岩頂。
站在頂部宮殿遺址，我又被先前的另一個景象纏住，那些直接鑿在岩石上的石階，步伐極小，即使在現代人看來都不算好走。我忍不住想，這樣一座「易守難攻」的堡壘，是否在無形之中，也把國王自己囚禁在雲端？
當一切防禦都已做到極致，他是否還有機會或勇氣，重新回到地面世界？這座空中宮殿，究竟是權力的象徵，還是一座為恐懼而生的避難所？
當國王走下雲端，命運已無退路
但歷史沒有停留在想像裡，根據斯里蘭卡古代史書《大史》與《小史》的記載，卡西亞帕國王最終還是選擇下山迎戰。西元495年，弟弟莫加蘭自印度率軍歸來，雙方在獅子岩平原展開決戰。
戰鬥關鍵時刻，卡西亞帕騎象指揮軍隊，卻因地形不熟，誤入一片沼澤。大象轉向的瞬間，他的部隊誤以為國王撤退，軍心潰散，戰局急轉直下。在孤立無援、敗局已定的情況下，卡西亞帕選擇自刎，結束自己短短18年的王朝。
那一刻，獅子岩不再是空中堡壘，而成了一段無法逆轉的命運背景。國王終究離開了雲端，卻沒能回到地面世界。
補回錯過的那一步：陪伴，讓攀登變得不一樣
這趟攀登，並不只是我一個人的體驗。同行夥伴中，有一位其實是第二次來到獅子岩。上次他因為怕高，只爬到半山腰就放棄了。這回，在大家的鼓勵與慫恿下，他決定再試一次。
我們有人在前，有人顧後，假裝擔任他的前、後護法。當他終於踏上頂部平台時，跟我們一起感受在山頂上，居高臨下欣賞眼前遼闊的那片景色，露出輕鬆的表情時，我們好像也跟著一起戰勝了什麼。我想這不只是完成一趟攀登，而是補回先前錯過的片段。
普通人很難有機會第二次來到斯里蘭卡。如果真的擁有第二次機會，絕對不要錯過。對我來說，這不只是旅行建議，也是我許多次的親身經驗。
當我站在獅子岩頂端，環顧無邊無際的綠色平原時，風吹過來，遼闊得近乎孤寂。或許1,500年前，卡西亞帕國王也曾站在同樣的位置，看著同樣的風景。只是，他當時看到的，是無法退回地面的選擇；而我們下山的路，仍在。
獅子岩 Sigiriya Lion Rock
地址：exit walkway, Sigiriya, Sri Lanka, 21120
電話：+94-112-426-900
營業時間：05：00～17：30
門票：35美元／人（約NT$1,109），含博物館門票。
斯里蘭卡旅遊資訊
簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。
匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）
時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。
氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。
航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。
更多鏡週刊報導
斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹
跟著瑞士旅遊教父發哥，住進12晚60顆星的夢幻瑞士行！百年飯店、隱藏景點不藏私分享
其他人也在看
斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹
在斯里蘭卡，每一步都可能讓人意識到自己與這片土地的距離。上一次，我站在獅子岩頂，思考權力如何把人困在雲端；這一次，我脫下鞋子，讓腳掌貼著土地行走。當歷史不再只存在於視線，而是從腳底滲進身體，信仰、時間與不適感，也開始慢慢對話。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
飲控藏地雷「體脂反飆57%」越減越胖 營養師公開黃金比例：增肌減脂
近來減肥夯打猛健樂、瘦瘦針，但定期藥物注射除了要價不斐外，最新研究更指出若停藥2年內體重就會大幅反彈，其體重幅度更達0.8公斤，所以有不少人仍透過飲控維持體態，不過一名雙寶媽因極端自律，結果越減越胖，體脂甚至飆57%。對此，營養師就曝減肥地雷，公開增肌減脂的黃金比例。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是行動電源！搭機隨身1物別放置物櫃 苦主氣：一票不聽勸
一名男子表示，搭飛機時，其他旅客將水瓶放在機艙置物箱，結果液體灑出，影響鄰座乘客，機上空服員也忙著緊急清理，他目睹情況後直呼「空服員辛苦了」，貼文曝光後，引來多位網友分享類似經驗，指過去也曾遇到其它人把水瓶放在置物箱，結果漏水，機艙瞬間變成「水濂洞」，更有空服員說曾經砸到人，造成受傷。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
眼皮狂跳10年「睜不開眼」！婦人差點出車禍 醫揭罕見病因
【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名六十八歲婦人視力正常，但近十年眼皮不自主劇烈跳動，經常感覺自己的眼皮好像不是自己的眼皮，無法自行張開眼睛，好多次因而遮蔽視線，汽車擦身而過險象環生。曾經求醫點了眼藥水甚至施打肉毒桿菌，但仍無法徹底改善眼皮的不聽話，嚴重時甚至無法自行張開眼睛，對日常生活造成極大影響。澄清醫院中港院區整形外科呂明川醫師表示，該婦人是罹患較罕見的重度眼瞼痙攣，因眼輪匝肌異常放電，導致眼皮頻繁眨眼，有時會眨到「忘」了張開。 眼瞼痙攣起因於眼輪匝肌異常放電 可能增加跌倒風險 呂明川醫師表示，眼瞼痙攣是一種神經控制異常所造成的疾病，主要因眼輪匝肌異常放電不自主收縮，導致頻繁眨眼，甚至出現「睜不開眼」的情形。這樣的患者常被誤以為只是眼皮跳或眼睛疲勞，若未妥善治療，不只是影響生活，更可能影響行走、騎車，增加跌倒或交通事故風險。 好發於中老年 女性多且隨年齡增加而惡化 呂明川醫師強調，眼瞼痙攣多好發於中老年族群，好發率僅十萬分之八，女多於男，會隨著年紀增大而惡化。初期症狀包括頻繁眨眼、畏光、眼睛乾澀或疲勞感，若症狀逐漸加重且感覺眼皮不受控，影響視線或生活安全，應及早就醫評估。 治療以手健康醫療網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
冬遊香港3》一條軌道、兩個世紀！香港砸7.99億港元升級山頂纜車，怎麼每月吸引逾20萬人？
香港的城市節奏，從海平面開始，也在高處延伸。 象徵香港天際線的「山頂纜車」，在第六代全新登場後，成為城市旅遊復甦的代表場景。從1888年至今，這條纜索鐵路見證香港從殖民山城走向國際都會，而今以嶄新設計與智慧科技重現經典，不僅吸引全球旅客回流，也推動中西區觀光經濟重啟。 太平山頂纜車每天都吸引許多人潮前往。（劉芯衣攝） ......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉義紫色山城3月紫藤花季即將登場 邀民眾體驗山城慢旅
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣的深度體驗旅遊與慢遊風潮近年備受矚目，位於嘉義梅山、阿里山山脈間的太平與瑞台灣好報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
包膜、上鎖其實更危險！ 旅遊達人搭機千次經驗談：最好攜帶樸素行李箱
出國旅遊通常是搭飛機，但如果在機場就遇到鳥事，可能會影響整趟行程的心情。英國旅遊達人湯普森近日接受媒體訪問，就分享他去過一百多個國家機場的心得。他建議最好提早3個小時到機場，使用樸素的行李箱，也不要包膜上鎖，另外可攜身帶1公升水壼，通過安檢就裝滿。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣原住民族文化園區彩虹及觀流雙吊橋重新啟用
記者鄭伯勝／屏東報導 原民會原住民族文化發展中心所屬臺灣原住民族文化園區「彩虹及觀流…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
消滅「天花」功臣 威廉福奇醫師89歲逝世
消滅天花的大功臣，威廉‧福奇醫師(Dr. William Foege)逝世，享年89歲。世界日報World Journal ・ 20 小時前 ・ 發表留言
等了16年終於當夫妻！柯叔元、白家綺現身大馬引轟動 她落淚曝時隔8年復出心聲
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導民視、公視台語台溫暖話題大戲《阿松與阿暖》主演柯叔元、白家綺跨海出擊，日前受邀前往馬來西亞檳城，參加Astro電視台年度...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
群眾歡呼下攻頂！霍諾德僅用91分鐘征服101
群眾歡呼下攻頂！霍諾德僅用91分鐘征服101EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
教育部攜手中原大學推動藝術療育 助特教生找回自信
為強化對特殊教育學生之支持服務，教育部補助中原大學辦理「表達性...TCnews慈善新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
北海道暴雪創紀錄！逾7千人困新千歲機場「交通完全癱瘓」 台旅客卡電車上13小時超崩潰
不少人會在冬季前往北海道賞雪，不料近日逢入冬以來最強寒流，暴雪重創交通，25日往返新千歲機場與札幌市區間的交通全面癱瘓，大批旅客被迫滯留，不少人無奈直呼「人到了卻玩不了」。其中，許多台灣旅客也紛紛在社群平台 Threads 分享自身遭遇，有人被困在JR列車上長達13小時，也有人為了搭上計程車或JR列車徹夜排隊，種種狀況讓人不忍直視。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
北海道大雪交通亂 旅客被迫新千歲機場過夜
[NOWnews今日新聞]日本北海道25日遭逢破紀錄的降雪，札幌市截至當日晚間10時的24小時降雪量達54公分，創統計開始以來1月新高。受到災害級大雪影響，大眾運輸工具受到嚴重衝擊，往返札幌的列車與巴...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 發表留言
誰說觀光只看人頭？台灣旅遊產值大爆發 「這國人」來台平均豪砸8萬
台灣國際觀光表現正悄悄超進化！現在評估觀光好不好，已經不流行只數「有多少人入境」，而是要看「旅客口袋掏出多少錢」。最新數據顯示，台灣正對齊全球旅遊新浪潮，外國觀光客來台不只待得更久，整趟行程的花費更是大幅飆升，顯示台灣旅遊正從「打卡過境」轉向「深度消費」！(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
出國旅遊注意！華航超額行李費漲30美元、超大尺寸翻倍計費
旅客要注意了！華航從今（26）天起調整多項行李相關費用，包括超額行李費、預購額外託運行李費，還有超大尺寸行李費。其中，超額行李費每件最高調漲30美元，約台幣942元，而超大尺寸行李費則是全面調整為原本台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
嘉義山區萬壽菊與炮仗花牆令人驚艷 成櫻花季另類嬌點
嘉義大阿里山地區的河津櫻與山櫻盛開中，宣示嘉義櫻花季亮麗登場，而在竹崎鄉中和村石棹與梅山鄉太和村樟樹湖分別有壯觀的炮仗花牆與萬壽菊花牆。橘紅色的耀眼炮仗花形成橘色花瀑，與一旁的綠色咖啡樹構成美不勝收的畫面；金黃色的萬壽菊爆開令人目不暇給，在青翠的茶園中相當醒目，遊客笑說都比櫻花還搶眼。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 發表留言
北海道札幌下破紀錄大雪交通停擺 旅遊作家：遇極端天氣能不動就不動
日本遭遇入冬以來最強寒流，北海道札幌昨天（25日）開始下起破紀錄大雪，新千歲機場對外的列車、巴士等宣布停駛，不少旅客進退兩難。旅遊作家943建議，旅客遇到極端天氣時，核心原則是「能不動就不動」，若非行動不可，則應以「地鐵加上短程計程車」為主，勿嘗試跨城市的長途移動；即時交通資訊部分，可至JR北海道、北海道中央巴士以及新千歲機場官網查詢。Yahoo即時新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前3名
[NOWnews今日新聞]旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷位居前2名，第3名則是台北，這也是台灣的城市首度躋身前3名。根據旅遊業者Agoda調查顯示，根據平台農曆新年（2月14日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言