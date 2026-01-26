斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹

夕陽將深藍色天幕拉下，純白的「魯萬維利薩亞大塔」在夜色中散發聖潔光芒。

在斯里蘭卡，每一步都可能讓人意識到自己與這片土地的距離。上一次，我站在獅子岩頂，思考權力如何把人困在雲端；這一次，我脫下鞋子，讓腳掌貼著土地行走。當歷史不再只存在於視線，而是從腳底滲進身體，信仰、時間與不適感，也開始慢慢對話。

抵達斯里蘭卡的第一座古都阿努拉德普勒（Anuradhapura），我們沒有立刻仰望佛塔，而是先完成一個動作，脫鞋。鞋子被整齊地放在入口一角，腳上只剩下那雙刻意準備的舊襪。行前早知道，在斯里蘭卡參觀宗教聖地必須脫鞋，但當腳掌真正踏上剛被雨水潤濕的泥土、混著細沙的地面與粗礪的石板時，濕漉感從腳底竄上來，襪子瞬間吸飽水氣，原本在都市裡習以為常的「保護層」，此刻全數卸下。

當身體停止抵抗，信仰才慢慢浮現

那是一種微妙的抗拒，不是不能走，而是不習慣。我們下意識地避開地上的積水，小心翼翼的挑選落腳點，彷彿只要夠謹慎，這段不適就能快點結束。然而，放眼望去，當地人神色自若，赤腳或穿著薄薄拖鞋，在聖城裡來回走動，腳下的濕度與溫度，本來就是生活的一部分。

雨後的斯里蘭卡土地，混雜著泥土與細沙的溫潤，每一步踩踏，濕漉感便從腳底竄上心頭。

也許，我們這些長期生活在城市裡的人，真的背負太多不必要的包袱。問題還沒發生，就已預設各種後果；路還沒開始走，心裡就先想好各種應對方式。站在這片土地上，我開始意識到，這趟旅程或許不只是一場觀看宗教與歷史的體驗，而是一段必須先從「腳下」開始的學習。

相對於我們這些外來遊客的遲疑，當地人神色自若地赤腳穿梭，腳下的溫度與濕度，對他們而言並非不適，而是生活的一部分。

當我一腳踩上早已吸滿雨水、避無可避的地墊，襪子徹底濕透，冰涼貼著腳底蔓延開來，原本還在進行的「抵抗」瞬間失效。奇妙的是，當身體不再費力閃躲，心反而靜了下來。

白塔、燭光與不需要理解的虔誠

就在這樣的狀態下，我們抬頭，看見了「魯萬維利薩亞大塔」。夕陽西下，天空逐漸轉為魔幻時刻特有的深藍色，純白色的佛塔在暮色中顯得格外莊嚴。

信徒在魯萬維利薩亞大塔的白塔旁點起成排蠟燭，橘紅火光與純白石壁交相輝映。

塔底一側，信徒點起一盞又一盞的小蠟燭，火光在夜色中微微顫動，與白塔相互映照。即使不是信徒，也很難不被這樣的場景收服。不是因為理解了教義，而是感受到人們投注其中的專注與虔誠。

即使不具宗教信仰，看到信徒們極致專注與虔誠的態度，遊客也會被這種精神收服。

魯萬維利薩亞大塔建於西元前2世紀，是斯里蘭卡最神聖的佛塔之一，供奉佛陀舍利。對斯里蘭卡人來說，它不只是古蹟，而是一個仍被使用、被繞行、被祈願的精神核心。而就在不遠處，另一個同樣重要，卻性質截然不同的存在，靜靜佇立著。

信徒們在塔底下點起一盞盞小蠟燭，祈福的燭光在夜色中微微顫動。

一棵活了2,300年的古樹

「闍耶室利摩訶菩提樹」沒有佛塔的宏大，卻有任何建築都無法比擬的時間重量。據說，這棵菩提樹是釋迦牟尼在菩提伽耶悟道時，那棵菩提樹的分枝，西元前288年被帶到斯里蘭卡，至今已有2,300年的歷史，被公認為世界上最古老、且持續受到供奉的樹木之一。

闍耶室利摩訶菩提樹是一顆擁有2300年歷史的古樹，是當年佛陀悟道處菩提樹的分枝它不只是古蹟，更是世界上最古老且持續受供奉的生命。

站在樹前，很難只把它當成一個「景點」。它不是被保存的標本，而是一個仍然活著、仍然被照料、仍然與人們日常信仰連結的生命。印度菩提伽耶的原始菩提樹早已歷經毀壞與重生，而眼前這一棵，卻在這片土地上，未曾中斷地走過兩千多年的歲月。

在菩提樹周圍，總能見到靜坐祈禱的身影，這裡沒有宏大的殿宇遮蔽，只有與天空相連的樹冠。

站在樹前的那一刻，我感受到什麼叫做「置身歷史之中」。以往在書本或照片中看到的歷史，在此刻成為真實，我也意識到自己正在記錄與見證一段仍在延續的時間，那種感覺非常奇妙。

當信仰被鑿進岩石裡

離開古都，「丹布拉石窟寺」再次提醒我，信仰能把人推向創作的極致。五座天然石窟裡，超過150尊佛像與壁畫，講述佛陀一生與斯里蘭卡佛教的歷史。這些作品的誕生，並非為了藝術史的位置，每一刀雕鑿，每一筆繪畫，都是出於對信仰的敬畏。走在石窟中，彷彿能感受到古人鑿進岩石的專注，時光穿梭而過，信仰被留在山體中，跨越千年。

「丹布拉石窟寺」的五座天然岩洞內，佛像與壁畫密布，講述著佛陀的一生。

超過150尊佛像在幽暗光線中神態安詳，這些作品並非為了藝術而生，而是為了銘刻信仰。

沒有儀式的修行：森林裡的另一種選擇

若說丹布拉石窟展現的是信仰的藝術面，那麼隱身於叢林深處的「瑞提加拉森林修院」，則讓人看見另一種選擇。

隱身叢林的苦行派修院遺址「瑞提加拉森林修院」，沒有華麗裝飾，只有樸實的石階與平台。

這座森林修院沒有華麗裝飾，只有石階、平台與時間吞噬的輪廓。這裡屬於嚴格苦行派的修行空間，遠離城市，也遠離權力。在這樣的地方行走，腳下同樣是泥土與石板，卻少了儀式性的聚集，多了一份近乎原始的安靜。彷彿提醒著人們，宗教的樣貌，從來不只有一種。

人群、香火與仍在進行中的信仰

旅程來到康提，節奏再次改變。「佛牙寺」前，人潮擁擠、香火氤氳，與阿努拉德普勒的靜謐形成強烈對比。這裡供奉著佛陀的佛牙舍利，在傳統觀念中，象徵王權的正統性，也因此成為斯里蘭卡最重要的佛教聖地之一。

作為斯里蘭卡最重要的聖地，佛牙寺象徵著正統王權。

在佛牙寺，脫鞋再次成為必經動作。赤腳踏過被無數人踩磨得光滑的地面，看見信徒為儀式付出長時間的等待與準備，甚至為節慶而替大象沐浴、裝飾。這裡的信仰，是動態的、集體的，也是仍在進行中的。

與阿努拉德普勒古都的靜謐不同，康提佛牙寺的香火氤氳、人潮湧動。

以為已經放下，其實還沒有

繞完佛塔、走過石窟、穿越森林，襪子早已又濕又髒，換了一雙又一雙。當我以為自己多少已經習慣這樣的行程時，最後一天，我們來到此行的最後一個景點，當我穿著襪子準備踩進位於戶外的頂樓露台，腳掌不經意微微彎曲，試圖以最小面積接觸地面。那瞬間，我再次意識到，原以為這幾天在佛塔前的練習已讓我放下執著，但腳底板不自覺的動作，透露著內心其實仍充滿掙扎。

更有趣的是，同團夥伴也在默默觀察彼此的微小動作，這一刻，我們不約而同露出苦笑，才發現原來自己並沒有真正放下對「穿鞋」的執著。

魯萬維利薩亞大塔

地址：Abhayawewa Rd, Anuradhapura, Sri Lanka

電話：+94-252-222-120

開放時間：06～00～22：00

闍耶室利摩訶菩提樹

位置：Mahamewna Gardens, Anuradhapura, Sri Lanka

電話：+94-252-222-367

營業時間：06：15～21：00

門票：包含在阿努拉德普勒古城聯票中，25美元／人（約NT$790）。

瑞提加拉森林修院

位置：4M88+R93, Palugaswewa, Sri Lanka

營業時間：07：00～17：00

門票：包含在阿努拉德普勒古城聯票中25美元／人（約NT$790）。

丹布勒石窟寺

地址：Dambulla, Matale District, Sri Lanka

電話：+94-662-283-605

營業時間：07：00～19：00

門票：10美元／人（約NT$316）

康提佛牙寺

地址：Palace Square, Kandy, Sri Lanka

電話：+94-812-234-226

營業時間：05：30～20：00

門票：2,000斯里蘭卡盧比／人（約NT$214）

斯里蘭卡旅遊資訊

簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。

匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）

時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。

氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。

航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。

