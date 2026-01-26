斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹
在斯里蘭卡，每一步都可能讓人意識到自己與這片土地的距離。上一次，我站在獅子岩頂，思考權力如何把人困在雲端；這一次，我脫下鞋子，讓腳掌貼著土地行走。當歷史不再只存在於視線，而是從腳底滲進身體，信仰、時間與不適感，也開始慢慢對話。
抵達斯里蘭卡的第一座古都阿努拉德普勒（Anuradhapura），我們沒有立刻仰望佛塔，而是先完成一個動作，脫鞋。鞋子被整齊地放在入口一角，腳上只剩下那雙刻意準備的舊襪。行前早知道，在斯里蘭卡參觀宗教聖地必須脫鞋，但當腳掌真正踏上剛被雨水潤濕的泥土、混著細沙的地面與粗礪的石板時，濕漉感從腳底竄上來，襪子瞬間吸飽水氣，原本在都市裡習以為常的「保護層」，此刻全數卸下。
當身體停止抵抗，信仰才慢慢浮現
那是一種微妙的抗拒，不是不能走，而是不習慣。我們下意識地避開地上的積水，小心翼翼的挑選落腳點，彷彿只要夠謹慎，這段不適就能快點結束。然而，放眼望去，當地人神色自若，赤腳或穿著薄薄拖鞋，在聖城裡來回走動，腳下的濕度與溫度，本來就是生活的一部分。
也許，我們這些長期生活在城市裡的人，真的背負太多不必要的包袱。問題還沒發生，就已預設各種後果；路還沒開始走，心裡就先想好各種應對方式。站在這片土地上，我開始意識到，這趟旅程或許不只是一場觀看宗教與歷史的體驗，而是一段必須先從「腳下」開始的學習。
當我一腳踩上早已吸滿雨水、避無可避的地墊，襪子徹底濕透，冰涼貼著腳底蔓延開來，原本還在進行的「抵抗」瞬間失效。奇妙的是，當身體不再費力閃躲，心反而靜了下來。
白塔、燭光與不需要理解的虔誠
就在這樣的狀態下，我們抬頭，看見了「魯萬維利薩亞大塔」。夕陽西下，天空逐漸轉為魔幻時刻特有的深藍色，純白色的佛塔在暮色中顯得格外莊嚴。
塔底一側，信徒點起一盞又一盞的小蠟燭，火光在夜色中微微顫動，與白塔相互映照。即使不是信徒，也很難不被這樣的場景收服。不是因為理解了教義，而是感受到人們投注其中的專注與虔誠。
魯萬維利薩亞大塔建於西元前2世紀，是斯里蘭卡最神聖的佛塔之一，供奉佛陀舍利。對斯里蘭卡人來說，它不只是古蹟，而是一個仍被使用、被繞行、被祈願的精神核心。而就在不遠處，另一個同樣重要，卻性質截然不同的存在，靜靜佇立著。
一棵活了2,300年的古樹
「闍耶室利摩訶菩提樹」沒有佛塔的宏大，卻有任何建築都無法比擬的時間重量。據說，這棵菩提樹是釋迦牟尼在菩提伽耶悟道時，那棵菩提樹的分枝，西元前288年被帶到斯里蘭卡，至今已有2,300年的歷史，被公認為世界上最古老、且持續受到供奉的樹木之一。
站在樹前，很難只把它當成一個「景點」。它不是被保存的標本，而是一個仍然活著、仍然被照料、仍然與人們日常信仰連結的生命。印度菩提伽耶的原始菩提樹早已歷經毀壞與重生，而眼前這一棵，卻在這片土地上，未曾中斷地走過兩千多年的歲月。
站在樹前的那一刻，我感受到什麼叫做「置身歷史之中」。以往在書本或照片中看到的歷史，在此刻成為真實，我也意識到自己正在記錄與見證一段仍在延續的時間，那種感覺非常奇妙。
當信仰被鑿進岩石裡
離開古都，「丹布拉石窟寺」再次提醒我，信仰能把人推向創作的極致。五座天然石窟裡，超過150尊佛像與壁畫，講述佛陀一生與斯里蘭卡佛教的歷史。這些作品的誕生，並非為了藝術史的位置，每一刀雕鑿，每一筆繪畫，都是出於對信仰的敬畏。走在石窟中，彷彿能感受到古人鑿進岩石的專注，時光穿梭而過，信仰被留在山體中，跨越千年。
沒有儀式的修行：森林裡的另一種選擇
若說丹布拉石窟展現的是信仰的藝術面，那麼隱身於叢林深處的「瑞提加拉森林修院」，則讓人看見另一種選擇。
這座森林修院沒有華麗裝飾，只有石階、平台與時間吞噬的輪廓。這裡屬於嚴格苦行派的修行空間，遠離城市，也遠離權力。在這樣的地方行走，腳下同樣是泥土與石板，卻少了儀式性的聚集，多了一份近乎原始的安靜。彷彿提醒著人們，宗教的樣貌，從來不只有一種。
人群、香火與仍在進行中的信仰
旅程來到康提，節奏再次改變。「佛牙寺」前，人潮擁擠、香火氤氳，與阿努拉德普勒的靜謐形成強烈對比。這裡供奉著佛陀的佛牙舍利，在傳統觀念中，象徵王權的正統性，也因此成為斯里蘭卡最重要的佛教聖地之一。
在佛牙寺，脫鞋再次成為必經動作。赤腳踏過被無數人踩磨得光滑的地面，看見信徒為儀式付出長時間的等待與準備，甚至為節慶而替大象沐浴、裝飾。這裡的信仰，是動態的、集體的，也是仍在進行中的。
以為已經放下，其實還沒有
繞完佛塔、走過石窟、穿越森林，襪子早已又濕又髒，換了一雙又一雙。當我以為自己多少已經習慣這樣的行程時，最後一天，我們來到此行的最後一個景點，當我穿著襪子準備踩進位於戶外的頂樓露台，腳掌不經意微微彎曲，試圖以最小面積接觸地面。那瞬間，我再次意識到，原以為這幾天在佛塔前的練習已讓我放下執著，但腳底板不自覺的動作，透露著內心其實仍充滿掙扎。
更有趣的是，同團夥伴也在默默觀察彼此的微小動作，這一刻，我們不約而同露出苦笑，才發現原來自己並沒有真正放下對「穿鞋」的執著。
魯萬維利薩亞大塔
地址：Abhayawewa Rd, Anuradhapura, Sri Lanka
電話：+94-252-222-120
開放時間：06～00～22：00
闍耶室利摩訶菩提樹
位置：Mahamewna Gardens, Anuradhapura, Sri Lanka
電話：+94-252-222-367
營業時間：06：15～21：00
門票：包含在阿努拉德普勒古城聯票中，25美元／人（約NT$790）。
瑞提加拉森林修院
位置：4M88+R93, Palugaswewa, Sri Lanka
營業時間：07：00～17：00
門票：包含在阿努拉德普勒古城聯票中25美元／人（約NT$790）。
丹布勒石窟寺
地址：Dambulla, Matale District, Sri Lanka
電話：+94-662-283-605
營業時間：07：00～19：00
門票：10美元／人（約NT$316）
康提佛牙寺
地址：Palace Square, Kandy, Sri Lanka
電話：+94-812-234-226
營業時間：05：30～20：00
門票：2,000斯里蘭卡盧比／人（約NT$214）
斯里蘭卡旅遊資訊
簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。
匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）
時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。
氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。
航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。
更多鏡週刊報導
斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
48小時免簽與雙航線助攻！台灣人瘋杜拜，夜間沙漠探險、漫遊市集古城、雙人跳傘夯爆
跟著瑞士旅遊教父發哥，住進12晚60顆星的夢幻瑞士行！百年飯店、隱藏景點不藏私分享
其他人也在看
台灣原住民族文化園區彩虹及觀流雙吊橋重新啟用
記者鄭伯勝／屏東報導 原民會原住民族文化發展中心所屬臺灣原住民族文化園區「彩虹及觀流…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡是一個很難不被喜歡的地方。叢林、野生動物、古老文明與純樸的人文氣息，讓這座位於印度洋上的島國，幾乎不需要太多說服，就能被愛上。除了下雪，上帝幾乎把所有美好的事物都留在這裡。但也正因為如此，當旅程結束後，讓我最難忘的，反而不是我原本以為最能打動我的那些風景。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 發表留言
為何國軍要成立「聯合火協中心」？ 要讓各式飛彈火力用在刀口上
國防部透過年度預算、特別預算採購各式精準彈藥，參謀本部作計室去年進行「聯合火力協調中心」成立籌備工作。知情人士表示，由於國軍未來4到5年獲得的精準彈藥數量達數千枚以上，聯合火協中心可以有效協調各軍、兵種的火力部署，讓作戰效益最大化。雖然攸關大量新銳武器採購的1.25兆軍購特別預算，尚未過立法院這一關自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
嘉義山區萬壽菊與炮仗花牆令人驚艷 成櫻花季另類嬌點
嘉義大阿里山地區的河津櫻與山櫻盛開中，宣示嘉義櫻花季亮麗登場，而在竹崎鄉中和村石棹與梅山鄉太和村樟樹湖分別有壯觀的炮仗花牆與萬壽菊花牆。橘紅色的耀眼炮仗花形成橘色花瀑，與一旁的綠色咖啡樹構成美不勝收的畫面；金黃色的萬壽菊爆開令人目不暇給，在青翠的茶園中相當醒目，遊客笑說都比櫻花還搶眼。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台彩春節加碼12億創新高 2/12起大樂透加開大小紅包
：迎金馬年，台灣彩券公司今宣布2026年春節加碼總金額12億元創新高，大樂透自2月12日起至3月3日加碼480組100萬元「春節大紅包」及800組10萬元「春節小紅包」；今彩539首次於春節加碼，2月12日至3月3日頭獎加碼至1000萬元；每5分鐘開獎一次的BINGO BINGO賓果賓果2月27日至自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 84則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 88則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
三立駕駛稱「恍神」撞銀行 律師批說謊：願無償幫受害者打官司
即時中心／林韋慈報導昨（23）日下午，台北市中山區南京東路二段交叉口發生一起驚人事故。67歲林姓駕駛開著三立採訪車，載著同事欲從國民黨部返回內湖公司，疑似闖紅燈衝撞進彰化銀行吉林分行。事故發生時，無辜路人站在馬路上遭攔腰撞擊，現場一度混亂，3至4名民眾被撞飛到路邊，甚至有一攤位直接遭撞入銀行內。林姓駕駛今（24）日以50萬元交保，並限制出海出境。而網路上有律師不滿駕駛的態度不佳，發聲表示，要免費幫受害者打官司。民視 ・ 1 天前 ・ 13則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 發表留言
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 每到尾牙季節，國內醉酒鬧急診室的新聞時有所聞，衛福部次長林靜儀接受媒體採訪時，提出可參考國外，考慮設「斷片觀察室」安置醉酒者。台北市醫師職業工會今（26）日發聲，強調這一類咎由自取的娛樂行為令人厭煩，「最後很可能在急診睡了一覺就出院」，認為不要對急診有過分的期待，若無法在事前克制行為，就請家屬認命的清理酒醉者造成的髒...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 12 小時前 ・ 6則留言
彩虹架起山中來往橋樑！屏東原民文化園區「彩虹橋」恢復通行
原住民族委員會原住民族文化發展中心（以下簡稱原發中心）的原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，今天正式通橋，將迎接春節期間的龐大人流。原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」在整修約2年後，今天在部落耆老的祈福聲中正式重自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再說酒醉誤事！醫團怒：醫療暴力國家必究 不提告也要罰
日前一名患者酒後大鬧台中中港澄清醫院急診，毆打護理師致腦震盪。北市醫師職業工會指出，不該把所有暴力劃歸為酒醉誤事，並強調無論醫護人員有無要提告，國家都要追究當事人的惡行。衛福部次長林靜儀則呼籲法界，不要再認為病人身體不舒服「其情可憫」，傷害來救命治療的人甚至影響其他人接受治療的機會，是加倍惡劣。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2則留言
嘉義六腳"92歲騎士遭撞死" 女駕駛肇逃11小時後被逮
南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導嘉義縣六腳鄉發生一起肇逃事件。吳姓女子開著小貨車行經六腳鄉偏僻道路時，撞上一台微型電動車，導致高齡92歲的騎士倒地，經過十一個小時才被人發現，報警送醫，已經回天乏術。警方從路口監視器追查，發現有一台小貨車在事故現場停留，才揪出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）偏僻的稻田小路上，一名婦人站著，腳下躺著一名車禍受傷的長輩，救護車人員抵達後，立即上前接手，將傷者送醫，但很不幸的，傷重不治。嘉義縣消防局六腳分隊隊員蘇文平：「抵達後回報現場為機車發生車禍，有一名男性傷者，年約 90 歲，頭部外傷，給予相關處置後，送往長庚醫院。」死者是高齡92歲的楊姓老翁，深夜騎著一台微型電動車，行經嘉義縣六腳鄉這處偏避的道路，遭車輛撞擊倒地。由於四周都是稻田，沒什麼人車，加上又是深夜，老翁一直沒被人發現，直到11個小時後，才有人經過，趕緊報警。但這個路口沒有監視器，警方擴大調閱沿線路口監視器，追出肇事者。吳姓女子開小貨車撞上92歲機車騎士，竟肇逃不理傷者，導致傷者死亡。（圖／民視新聞）嘉義縣警朴子分局交安組長謝伯宏表示：「發現吳姓女子駕駛之自小貨車，曾在事故現場停留，涉有重嫌。經警方前往吳姓女子住處調查，並比對肇事車輛撞擊痕跡及路口監視器後，吳女始坦承有肇事情形。」警方比對小貨車車頭，確認右前方有撞擊的痕跡，不過，由於距離案發時間太久，警方並沒有做酒測。駕駛是否因為酒駕肇逃，警方將查訪相關人證，蒐集其他客觀事證來釐清，全案依肇事逃逸和過失致死罪送辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：嘉義六腳92歲騎士遭撞死 女駕駛肇逃11小時後被逮 更多民視新聞報導驚險瞬間！女子機車滑入小客底 警民合力抬車救命紅燈停等瞬間！烏日夫妻機車遭白賓士追撞滑行10公尺 畫面曝光最新／彎道自摔噴飛！彰化死亡車禍 21歲紅牌騎士重傷不治民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
下月退役...頂大學霸遭運將丟包台64線 被4車輾斃
台北市 / 綜合報導 在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，昨(25)日凌晨2點多，搭乘多元計程車要前往新北市板橋區，疑似因為在路上踢車門與椅背，引發林姓司機不滿，雙方爆發口角後，司機居然將溫姓男子，丟包在台64快速道路上，溫姓男子倒臥在內側車道，遭後方4車輾壓致死，警方也將運將在內的5人依過失致死罪送辦，據了解，溫姓男子是頂大雙主修的學霸，原本下個月就要退伍，卻遭遇意外喪命，讓親友悲痛不已。員警趕到現場，在快速道路上，用手電筒來回探照搜尋，員警VS.民眾說：「你有撞到他嗎。」發現地面有大量血跡，原來警方獲報，有民眾在倒臥內側車道，遭後方車輛輾過，趕到現場時發現，男子傷勢嚴重已經不幸身亡。事發就在25日凌晨2點多，在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，當天凌晨搭乘多元計程車，疑似是要返回住處休息，但溫姓男子疑似在路上踢到椅背，引發了林姓運將不滿，運將一氣之下居然將溫姓男子，丟包在台64快速道路上，溫姓男子後來倒臥內側車道，遭後來經過的4輛車，接連輾壓致死。中和警分局交通分隊副分隊長王俊智說：「員警到場了解係乘客及計程車駕駛發生衝突，遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」據了解溫姓男子是高雄人，擁有頂大雙學士學位，是個學霸，原本預計下個月就要退伍，他正積極準備退伍後的工作面試，大好人生才正要開始，卻被運將丟包在快速道路上，慘遭輾死，警方也將運將在內的5人，依過失致死罪送辦。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
孫生老媽又惹事! 偷店家名牌包 落網瞎扯:眼睛開刀看不見
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導網紅孫生的媽媽又惹事！26號下午1點，她到新北市淡水一間鍋燒意麵店用餐，趁店員不注意，偷偷潛入店家儲藏室，偷走老闆的名牌包以及2千元財物，當場被抓包，沒想到她卻和警方供稱，自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼，最後仍被警方依竊盜現行犯逮捕。員警vs.報案民眾：「錢包，原本包包放在裡面。」穿著羽絨外套的婦女，手靠在桌上撐著頭，她偷竊被逮個正著，警方到場也沒怕，一副若無其事的樣子，這名女子就是網紅孫生的媽媽。26號下午1點多，孫姓竊賊來到新北市淡水區中山北路上，一間新開的鍋燒意麵店用餐趁業者不注意，偷偷跑進去店家儲藏室，偷走餐廳老闆的名牌包，以及包包內共計2千元的財物，民眾報警後，孫生的母親，竟和警方瞎扯說自己眼睛開刀看不見，不知道拿了什麼。孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生媽媽偷的就是這顆台幣5萬8千多元的Gucci貝殼包，而抓包孫媽偷竊的，就是站在她旁邊，穿著藍色帽踢男子，他是"半導體千金"張喬菲的先生，王元，也是他親眼目睹孫媽的偷竊行為，才見義勇為，幫忙抓賊。淡水分局水碓派出所所長周名鴻：「趁隙潛入店家儲藏室竊取店員包包，準備離去時遭民眾發現攔下並報警，依竊盜現行犯將其逮捕。」孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見（圖／民視新聞）孫生的媽媽早就不是第一次偷竊，卻屢勸不聽，母親一再惹麻煩，也讓孫生相當無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：孫生老媽又惹事！偷店家名牌包 落網瞎扯：眼睛開刀看不見 更多民視新聞報導罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台中山區驚見人頭白骨! 警認出身分破"十年懸案"
中部中心/王俞斐、羅宇翔、林震軒 台中報導台中太平區一名筍農，日前自家農地整地時，赫然發現一具人頭顱骨，嚇的報警，警方獲報到場比對，加上一名資深員警從衣著特徵發現，死者就是十年前，罹患產後憂鬱失蹤的邱姓女子，如今死者終於能夠入土為安，也讓家屬懸了好幾年的心，終於能夠放下。台中山區驚見人頭白骨! 警認出身分破"十年懸案"(圖/民視新聞)警方在山區農地，拉起封鎖線，因為接獲筍農通報，發現人頭顱骨，進一步清查比對，發現死者身分，是十年前，離奇失蹤的邱姓婦人。破案關鍵之一是資深員警張家漢 十年前剛好就是他受理邱姓婦人失蹤案(圖/民視新聞)當時邱姓婦人家屬，四處張貼尋人啟事，警消多次大規模搜山，始終沒能找到邱姓婦人，一晃眼十年過去，案件終於露出曙光。破案關鍵之一，是資深員警張家漢，十年前剛好就是他，受理邱姓婦人失蹤案，這回一看見現場跡證，馬上將兩起案件串聯。十年來家屬始終抱持一絲希望 如今懸掛的一顆心終於能夠放下(圖/警方提供)警方說失蹤當時，山區連日大雨，土石把機車和大體掩埋，以至於出動空拍和搜救犬，都無法掌握婦人失蹤地點。十年來，家屬始終抱持一絲希望，如今懸掛的一顆心，終於能夠放下，也讓死者入土為安。原文出處：台中山區驚見人頭白骨! 警認出身分破"十年懸案" 更多民視新聞報導河底撈出失蹤汽車「駕駛座竟躺白骨」！家屬崩潰了離奇裹屍案！男房客死後2月 紙箱翻出「第二具遺體」星宇「台中－神戶」航班傳「重落地」停機檢修 民航局證實了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」
即時中心／温芸萱報導香港人湯偉雄移居台灣，在台北士林開設泰拳工作室，去年11月遭潑紅漆。湯偉雄表示，事件發生在他發表文章呼籲港人不投票後，懷疑中共指使。警方調查，嫌犯疑似也是香港人，陸委會指出嫌犯已離境，不排除中共跨境鎮壓可能。湯偉雄強調，雖然擔心安全，但不會因此停止在台支持香港民主的行動，並感謝警方及移民局迅速處理事件。在台灣經營泰拳工作室的香港人湯偉雄，去年11月在香港立法會選舉期間曾發表文章，呼籲港人不要投票，事後遭中共通緝，不久後工作室就遭潑紅漆，事件引發關注。湯偉雄今日出面表示，當天發現工作室被潑漆後立即報警，由於擔心安全問題，他一度不敢進入工作室。他指出，這是他開業以來第一次遇到這種事件，時間點與自己為香港發聲的文章發表極為巧合，讓他難免懷疑背後可能有中共策劃。警方調查發現，潑漆的嫌犯疑似也是香港人。對於是否有中共支持，湯偉雄坦言，他確實有這個疑慮，認為一般民眾不會特地從海外飛來台灣犯案，而且自己並未與他人有金錢糾紛或私人恩怨。對於是否擔心再次遭潑漆或個人安全問題，湯偉雄表示，他確實有些擔心，但警察與移民局反應迅速處理此事，他不會因此停止在台灣舉辦支持香港民主的活動，也希望透過自身行動讓更多人關注香港局勢。而陸委會則表示，相關案件中兩名香港嫌犯事後已離境，不排除中共涉及跨境鎮壓可能。原文出處：快新聞／又是中共指使？港人台北開泰拳館遭潑紅漆 本人曝「時間點太巧」 更多民視新聞報導打趴蔣萬安奇兵出現？前立委突公開致歉 挺「她」出戰台北市長社群瘋傳「開會超1.5小時？Alex都爬完101了」 網友：新時間單位前行政院官員淪共諜！遭台商吸收返台接觸里長 高檢署起訴2人民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
育嬰留職停薪以「日」申請新上路 健保怎報？三大QA一次搞懂
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 115年1月1日起，政府推動育嬰留職停薪以「日」申請，方便新生兒家長可依需求，在子女3歲前，選擇以日為單位，向雇主申請育嬰留職停薪，並辦理健保相關申報，但不少民眾仍搞不清楚育嬰留停以日申請，健保要如何申報呢？健保署特別整理常見的三大QA，讓民眾一次搞懂。 家有新生兒，不少媽媽剛結束產假返回公司復職，休假天數有限，偏偏...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言