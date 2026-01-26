斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
先前，我赤腳踏在斯里蘭卡古都的泥土與石板上，感受每一步與歷史的厚度；現在，我坐在中部高地的火車上，窗外雨霧縹緲，茶園如綠色波浪起伏，微風透過沒關的車門吹進車廂。從靜謐的佛塔與菩提樹，到動感鐵道，旅行的樂趣，往往藏在不可預測的瞬間。
位於中部高地的努沃勒埃利耶（Nuwara Eliya），是斯里蘭卡七大茶產區海拔最高之處，介於1,200～1,800公尺之間。此時天空正下著大雨，但我並不覺得掃興，畢竟茶樹生長之處，本來就充滿水氣。當車輛緩緩駛入雲霧繚繞的高山茶區，空氣中開始混雜著泥土的濕潤與淡淡的植被香氣。
如果要理解斯里蘭卡中部高地，從茶開始，是最直接的方式。車輛停在紅色鐵橋旁的「Kingswood Tea Factory」茶工廠。一走進茶廠內，感官彷彿被刻意被分層。二樓是冷風烘乾區，帶著幾分生澀草味；隨著導覽員下樓，高溫烘烤的濃郁茶香撲鼻而來。
在這裡，我也修正過去對錫蘭紅茶的想像。真正被視為頂級的，並不是葉片顏色深淺，而是產量極為稀少的芽茶，金毫、銀毫與白茶。這些茶葉多以嫩芽製成，風味細緻，銀毫清雅輕柔，常帶花香或淡淡蜜香；金毫則多了一分熟成感，入口圓潤，帶著溫和的蜂蜜甜韻。然而，珍貴與否，終究不等於個人口味。相較於這類偏向清雅的芽茶，我更鍾情能沖泡出紅寶石色澤與適合加入鮮乳飲用的深色紅茶。
而在日常飲用上，導覽員也教我們如何從縮寫中辨識風味。BOPF的味道最濃郁，是奶茶的靈魂；BOP則是經典的英式早餐茶。然而，對於習慣華人品茗風格的我來說，我更偏愛葉片完整、口感細膩溫潤的OP，入喉的醇厚甘甜香氣，讓我想起日月潭紅玉的滋味。
離開茶廠前往飯店的途中，山路蜿蜒，兩旁的樹木從這幾天的熱帶闊葉林，轉變為筆直向上的針葉林，有一瞬間，這段景色像極嘉義阿里山的午後。忽然車窗外閃過靈活身影，一個賣花小哥為了生計，沿著最陡峭的捷徑在山裡拼命攀爬，只為了在下一個彎道趕上我們的車。那份來自高地的生活韌性，隨著霧氣滲進我們的心裡。
高地的天氣變化極快，雨勢時停時落，霧氣忽濃忽散，偶爾雲層裂開，夕陽將整片天空染成迷人的橘紅色。今晚入住的「The Argyle」精品酒店，位於哈頓（Hatton）區，飯店名字源於「蘇格蘭遇見錫蘭」的歷史典故。
19世紀，許多派駐到斯里蘭卡的茶園經理人皆來自蘇格蘭，他們將這片土地開拓成茶園，培育出舉世聞名的錫蘭紅茶。而飯店的設計靈感正是來自這段殖民歷史，把「蘇格蘭現代莊園」帶入這片茶山。不同於大型飯店常見的自助餐，這裡不論早晚餐皆為專人點餐。在歷經濕冷的長途跋涉後，飯店溫暖的爐火與桌邊服務，讓疲憊感昇華成小確幸。
隔日清晨拉開窗簾，窗外仍是雲霧縹緲，彷彿整間飯店都飄在雲端；但在刷牙洗臉的轉瞬間，霧氣散去，燦爛的陽光與藍天毫無預警竄出雲層。這種宛如即興演出的天氣，讓我幾乎是立刻穿好衣服，就馬上衝向戶外草皮捕捉這份轉眼即逝的明亮。
飯店餐廳的視野極佳，導遊獅王指著遠處一個尖尖的山峰告訴我：「那是這裡的聖山Adam's Peak（亞當峰）。」幸好我拍得夠快，沒過多久，亞當峰隨即隱沒在白茫之中。
從飯店出發前往火車站的路上，我們遇見穿著整潔制服上課的學生，更巧遇準備上工的採茶姑娘。她們穿著色彩繽紛的鮮豔衣裳，在深綠色茶海中穿梭，與後方秀麗瀑布交織出壯觀的茶園景色。路旁的住家見我們駐足拍照，熱情地揮手致意。
抵達Bandarawela車站時，斑駁的月台與售票口散發著濃厚的歷史感。我看著票上的時間，再看看周遭悠哉的氛圍，意識到斯里蘭卡的火車並不以準點著稱，這是一場隨遇而安的等待。然而，驚險總是在放鬆時降臨。
就在我們悠閒地捕捉月台風景、享受這份不準點的從容時，原本還在揮舞旗幟、維持秩序的制服小哥，忽然一個箭步踏上火車，而火車就這樣無預警開始向前移動！
這突如其來的「發動」嚇壞所有人，我狼狽退回車廂，一旁夥伴更是餘悸猶存地說：「我第一次遇到火車開動時，還有一隻腳還踏在月台上，真的以為自己在演電影！」
火車緩緩攀升，海拔約1,230公尺的涼爽送入沒關門的車廂。剛才揮舞旗幟的制服小哥，此刻切換身分成攝影指導，他熱情搭訕，鼓吹我們站在車門邊拍攝那些網路上著名的「掛火車」紀念照。原來，許多震撼人心的網美照，背後都有這些列車員慫恿與協助，他熟門熟路指引「哪一段風景最美、哪一段最不危險」，這已然演變成一種在地特殊的商業互動，事後向客人索取適當的小費是默契，但也必須嚴肅提醒，掛在車門外拍攝極具危險性，請讀者務必自行斟酌風險。
最終的視覺高潮，是火車行經隧道後，迎面而來的九孔橋（Nine Arch Bridge），沒想到此時下起大雨，為了捕捉火車經過這座維多利亞式石橋的經典畫面，我們在抵達Demodara車站後，只能先在橋邊的咖啡小店躲雨。
眼看大雨減緩，我們按照導遊的建議，爬上九孔橋對面山坡上，窄小且陡峭的階梯，準備在那裡守候風景大片。沒想到，導遊後來匆忙通知，火車似乎嚴重誤點，恐怕來不及在我們離開前拍到了。
就在我們難掩失望、決定放棄並走下階梯，心裡忍不住碎唸著：「不要等下我們一下山，火車就剛好經過，這樣我真的會生氣喔！」
話音剛落，尖銳的哨音忽然響起！
原本把鐵道當自己家、悠哉逛街甚至修理枕木的當地人，全都很有默契地瞬間撤退到鐵軌兩側。這突如其來的信號讓我們意識到：火車來了！
顧不得腿軟，我們使出洪荒之力，在30秒內連滾帶爬地衝回剛才的攝影點。一手錄影、一手按快門，在腎上腺素爆發的狼狽中，終於捕捉到火車緩緩駛過九孔橋的一刻。
這場起於從容不迫到難掩失望，最後連滾帶爬的轉折，竟成為這段旅程中我最難忘、也最好氣又好笑的片刻。比起一張完美的照片，這段充滿人性真實與隨機感的奔跑，或許才是我在斯里蘭卡真正捕捉到最動人的風景。
Kingswood Tea Factory
地址：Nuwareliya Road,Ramboda Nuwara Eliya, Sri Lanka
電話：+94-77-459-3742
營業時間：08：30～18：00
The Argyle
地址：Kudaoya Estate, Argyle Rd, Hatton 22000, Sri Lanka
電話：+94-512-03-0000
房價：雙人房175美元起／晚（約NT$5,530），含早餐。
斯里蘭卡高地火車（Bandarawela—Demodara）
車程：約45分鐘，三等座約550斯里蘭卡盧比／人（約NT$6）。
備註：除非事先預訂一等艙（約2,500斯里蘭卡盧比／人，約NT$255），否則一般在車站現場購買的二、三等座票價都非常低廉，但不保證座位。
斯里蘭卡旅遊資訊
簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。
匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）
時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。
氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。
航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。
