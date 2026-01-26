斯里蘭卡6-4／野性的魅力：從雅拉荒野到紅樹林祕境 體驗無法掌控的美麗
清晨，敞篷吉普車駛進斯里蘭卡東南方的一片荒野。天空下著細雨，空氣裡混合著潮濕泥土與灌木的氣味，我坐在車上，下意識挺直了背脊，不是因為顛簸，而是一種身體比理性更早反應的直覺，我很清楚，自己正走進一個不再由人類主導的世界。
引擎聲在園區裡顯得格外突兀，吉普車沿著紅土路反覆前進、停下，再前進。我們的導遊獅王不時指向遠方的灌木邊緣或水塘附近；司機也會突然踩下煞車，觀察地面是否出現新鮮腳印，或樹枝上是否有不尋常的動靜，所有人同時屏住呼吸，像是在等待某種訊號。這裡，是雅拉國家公園（Yala National Park）。
雅拉國家公園位於斯里蘭卡東南部，占地約979平方公里，橫跨乾旱林、灌木叢、草原、潟湖與濱海地形，是斯里蘭卡生物多樣性最集中的區域之一。因為經常能觀察到大型哺乳類動物，這裡也被旅人稱為「亞洲的非洲」。
真正讓雅拉在全球野生動物版圖中占有一席之地的，是斯里蘭卡豹（Panthera pardus kotiya），這個島嶼特有亞種。雅拉是全球花豹密度最高的地區之一，甚至被認為是世界上最適合觀察花豹的國家公園，每平方英里高達2.5隻。也因此，對許多來到斯里蘭卡的旅人而言，雅拉是一站帶著高度期待的目的地。
細雨中，我們的吉普車在園區裡巡行近兩個小時。途中，荒野的動物們並不吝嗇現身。梅花鹿低頭啃食草原，身上的白色斑點在雨後顯得格外清晰；鱷魚潛伏在水邊，只露出眼睛與背脊；野水牛泡在池塘裡，隨後又緩緩起身離開水面；羽色鮮豔的斯里蘭卡原雞在林間一閃而過；一雙犀鳥佇立樹梢，像是在俯瞰整片荒原。
偶爾，一隻灰獴迅速掠過車旁，讓人來不及按下快門；灰葉猴則不怕人，坐姿俏皮地出現在國家公園的停車場外，彷彿早已習慣我們的存在。在這樣的觀察過程中，我感覺自己重拾一部分原始的感官。視線不再被螢幕牽引，耳朵開始分辨風吹草動的細微聲響，連呼吸都變得謹慎而專注。
然而，直到行程接近尾聲，那些我們屏息等待的身影，始終沒有出現。
起初，心頭確實掠過一絲難以言喻的失落。畢竟，這裡被視為全球花豹密度最高的國家公園之一；導遊也坦言，他來過300多次，看見花豹的機率約有6成。理性上知道野生動物從不保證現身，但情緒仍不免動盪。
後來，我開始回頭查資料，重新理解這片土地。2004年南亞海嘯曾重創此地，神奇的是，當時野生動物似乎預感了災難，提前移往內陸高地。這場浩劫也深刻改變國家公園後續的管理思維，更加強調減少人為干擾，而非單純提高可見率。
那時我意識到，讓人失落的，其實不是沒看到花豹，而是沒有被大自然配合。在雅拉，人類不是主角。而這樣的缺席，或許正是這片荒野最真實的樣貌。
濕地飯店：在DoubleTree by Hilton Weerawila與野性共眠
結束早晨的Safari行程後，我們返回位於Weerawila湖畔、2020年開幕的「DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort」。對許多旅人而言，這裡是體驗雅拉國家公園、觀鳥與放鬆身心的理想基地。
度假村座落Ramsar國際級濕地保護區內，一走出大廳，最先感受到的不是視覺，而是氣味。空氣中瀰漫著泥土與濕潤草木的芳香，草地上散布著小動物翻土後的土堆。最令人心驚肉跳也最迷人的，是當我走到湖畔發呆亭時，看見「此處可能有鱷魚出沒」的告示牌，一旁的警衛隨時監測水邊動靜。在這裡，人類與野性的距離是如此之近。
傍晚時分，成群飛鳥歸巢，飯店彷彿變成一座天然觀景窗。入夜後，餐廳會刻意調暗燈光，避免成為湖畔最亮的「聚光燈」，同時減少對昆蟲與鳥群的干擾。夜晚回房的戶外走廊上，偶爾可見昆蟲的屍體；隔天清晨，地面卻已被迅速清理乾淨。這種在尊重生態與維持舒適間的精準拿捏，是這間飯店最迷人的地方。這裡提供的不是被服務包圍的奢華，而是一種願意與自然共處的不確定感。
紅樹林祕境：光腳涉水，打開五感的沉浸式體驗
旅程下半場，我們來到Madampe Lake。相比早已被觀光化的路線，這條新開發的行程顯得格外純粹。遊船划過紅樹林，船長Dilip熱情地介紹水筆仔與各類鳥類，指點盛開的海桑花，還摘下帶有發酵微酸的海桑果讓我們品嘗。
就在他領著我們穿過紅樹林的神祕水道、靠近「肉桂島」時，真正的考驗出現了。這裡沒有碼頭，必須涉水才能上岸。看著混濁水位，我的內心短暫崩潰一下；但想起前幾天在聖城阿努拉德普勒的「脫鞋練習」，我們幾乎沒有猶豫，直接脫下鞋襪，光腳踩進水中。
穿過綠色小徑，一座已有160年歷史的肉桂工廠映入眼簾。大鐵爐裡柴火劈啪作響，工人肩扛約20公斤重的肉桂葉進出廠房，畫面宛如Discovery頻道的紀錄片。斯里蘭卡至今仍是世界頂級肉桂的重要產地，島主Thilak家族三代人在此延續這門工藝。我們看著職人俐落地削下桂皮、捲成熟悉的樣子，天花板上掛滿正在風乾的肉桂捲。
我咬下一口新鮮桂皮，從微微辛辣到越嚼越甜的層次感；再喝一口無糖卻芬芳甘甜的肉桂茶。嗅覺、味覺與視覺同時被喚醒，這一場超自然又沉浸式的體驗，讓我幾乎忘記自己還光著腳。
回顧這趟旅程，若說有什麼遺憾，大概就是花豹與野象沒有現身，像是一個未完待續的約定，斯里蘭卡在我心中留下了一道懸念。如果有機會，我知道自己還願意再回到這片荒野，等待那場不保證發生，卻值得守候的相遇。
Yala National Park
營業時間：06：00～18：00（視天氣而定，可能有輕微調整）
電話：+94-11-288-8585。
體驗：門票25美元起／人（約NT$795），Safari半天55美元起／輛吉普車（約NT$1,760），最多可坐6人。
DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort
地址：Weerawila Wattha, Weerawila, 82632, Sri Lanka
電話：+94-47-203-0100
房價：雙人房104美元／晚（約NT$3,307），含早餐。
斯里蘭卡旅遊資訊
簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。
匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）
時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。
氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。
航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。
更多鏡週刊報導
斯里蘭卡6-1／印度洋上的馬丘比丘！攀上「天空之城」獅子岩 探訪卡西亞帕國王的瘋狂與孤寂
斯里蘭卡6-2／脫下鞋子之後：一趟從腳底理解佛國信仰的旅程 濕襪、佛塔、石窟與菩提樹
斯里蘭卡6-3／坐上高山火車之後：茶園、雨霧、誤點與九孔橋 從容、失望到連滾帶爬，一段被風景牽引的旅程
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 541則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 102則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 23 小時前 ・ 79則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 20 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 111則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 115則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 52則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
Lulu婚宴端壽桃幫阿Ken慶生！被催婚安心亞不藏了 秒回「1句話」
去年10月20日正式結為連理的陳漢典與Lulu，今晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，而今日正好也是男星阿Ken的生日，因此陳漢典跟Lulu還特別準備壽桃幫忙慶生，並在台上搞笑催婚他跟安心亞，阿Ken真實表情全都被拍下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
真美子飄孕味？大谷獲獎攜愛妻出席晚宴！網友：好像又要有家族新成員了
體育中心／綜合報導道奇隊「二刀流」大谷翔平出席全美棒球記者協會（BBWAA）年度頒獎晚宴，身邊還帶著愛妻真美子一起現身，郎才女貌的兩人依舊羨煞眾人；不過也有不少網友發現，穿著露肩晚禮服的真美子，身形似乎有些變化，跟世界大賽期間相比變得「豐滿」一些，腹部似乎還微微隆起，因此紛紛猜測「難道真美子又有喜了嗎？」、「我覺得大谷家要有新成員了」。FTV Sports ・ 22 小時前 ・ 7則留言
半個演藝圈都來了！Lulu、陳漢典文華東方大婚笑聲不斷，文定儀式中式造型成驚喜彩蛋
半個演藝圈到齊，婚禮現場星光密度破表Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩個主持人出身的大婚，賓客名單一曝光就引發熱議。當天包括許光漢、王力宏、吳宗憲、陶晶瑩、邱澤等圈內重量級人物皆親自到場祝福，星光陣容被形容「宛如走進頒獎典禮現場」。賓客橫跨主持、戲劇、音樂多個世代，...styletc ・ 14 小時前 ・ 10則留言