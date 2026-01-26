斯里蘭卡6-4／野性的魅力：從雅拉荒野到紅樹林祕境 體驗無法掌控的美麗

「DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort」地理位置極佳，是前往雅拉國家公園的最佳基地，早起Safari後還能回飯店享用豐盛早餐。

清晨，敞篷吉普車駛進斯里蘭卡東南方的一片荒野。天空下著細雨，空氣裡混合著潮濕泥土與灌木的氣味，我坐在車上，下意識挺直了背脊，不是因為顛簸，而是一種身體比理性更早反應的直覺，我很清楚，自己正走進一個不再由人類主導的世界。

清晨的斯里蘭卡「雅拉國家公園（Yala National Park）」，敞篷吉普車慢慢駛入紅土荒野，空氣裡夾帶泥土與草木的香氣。

引擎聲在園區裡顯得格外突兀，吉普車沿著紅土路反覆前進、停下，再前進。我們的導遊獅王不時指向遠方的灌木邊緣或水塘附近；司機也會突然踩下煞車，觀察地面是否出現新鮮腳印，或樹枝上是否有不尋常的動靜，所有人同時屏住呼吸，像是在等待某種訊號。這裡，是雅拉國家公園（Yala National Park）。

梅花鹿低頭覓食，雨後的白色斑點在草原上格外清晰。

雅拉國家公園位於斯里蘭卡東南部，占地約979平方公里，橫跨乾旱林、灌木叢、草原、潟湖與濱海地形，是斯里蘭卡生物多樣性最集中的區域之一。因為經常能觀察到大型哺乳類動物，這裡也被旅人稱為「亞洲的非洲」。

帶有靈動氣質的灰獴疾速掠過車旁，短暫出現卻足以吸引全部目光。

真正讓雅拉在全球野生動物版圖中占有一席之地的，是斯里蘭卡豹（Panthera pardus kotiya），這個島嶼特有亞種。雅拉是全球花豹密度最高的地區之一，甚至被認為是世界上最適合觀察花豹的國家公園，每平方英里高達2.5隻。也因此，對許多來到斯里蘭卡的旅人而言，雅拉是一站帶著高度期待的目的地。

吉普車開進泥沼區，司機與嚮導正在尋找動物的足跡與身影。

細雨中，我們的吉普車在園區裡巡行近兩個小時。途中，荒野的動物們並不吝嗇現身。梅花鹿低頭啃食草原，身上的白色斑點在雨後顯得格外清晰；鱷魚潛伏在水邊，只露出眼睛與背脊；野水牛泡在池塘裡，隨後又緩緩起身離開水面；羽色鮮豔的斯里蘭卡原雞在林間一閃而過；一雙犀鳥佇立樹梢，像是在俯瞰整片荒原。

斯里蘭卡原雞華麗的羽色，是叢林裡最耀眼的調色盤。

偶爾，一隻灰獴迅速掠過車旁，讓人來不及按下快門；灰葉猴則不怕人，坐姿俏皮地出現在國家公園的停車場外，彷彿早已習慣我們的存在。在這樣的觀察過程中，我感覺自己重拾一部分原始的感官。視線不再被螢幕牽引，耳朵開始分辨風吹草動的細微聲響，連呼吸都變得謹慎而專注。

野水牛從水塘慢慢站起，水珠沿毛皮滑落，每個動作都散發著原始力量。

然而，直到行程接近尾聲，那些我們屏息等待的身影，始終沒有出現。

犀鳥靜靜佇立在樹梢的最頂端，以近乎睥睨的視角，觀看腳下廣袤的灌木林。

起初，心頭確實掠過一絲難以言喻的失落。畢竟，這裡被視為全球花豹密度最高的國家公園之一；導遊也坦言，他來過300多次，看見花豹的機率約有6成。理性上知道野生動物從不保證現身，但情緒仍不免動盪。

當孔雀輕盈地躍上樹幹，長達1公尺、綴滿眼狀斑紋的尾羽如飛瀑般垂墜，在粗獷原始的林間，綻放出孤傲又華麗的野性美。

後來，我開始回頭查資料，重新理解這片土地。2004年南亞海嘯曾重創此地，神奇的是，當時野生動物似乎預感了災難，提前移往內陸高地。這場浩劫也深刻改變國家公園後續的管理思維，更加強調減少人為干擾，而非單純提高可見率。

灰葉猴神情俏皮，彷彿在停車場觀察著這些遠道而來的人類訪客。

鱷魚潛伏在水邊，靜默等待水面一絲波動。

那時我意識到，讓人失落的，其實不是沒看到花豹，而是沒有被大自然配合。在雅拉，人類不是主角。而這樣的缺席，或許正是這片荒野最真實的樣貌。

濕地飯店：在DoubleTree by Hilton Weerawila與野性共眠

結束早晨的Safari行程後，我們返回位於Weerawila湖畔、2020年開幕的「DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort」。對許多旅人而言，這裡是體驗雅拉國家公園、觀鳥與放鬆身心的理想基地。

「DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort」地理位置極佳，是前往雅拉國家公園的最佳基地，早起Safari後還能回飯店享用豐盛早餐。

飯店座落於Weerawila湖畔，建築與濕地生態地景融為一體。

度假村座落Ramsar國際級濕地保護區內，一走出大廳，最先感受到的不是視覺，而是氣味。空氣中瀰漫著泥土與濕潤草木的芳香，草地上散布著小動物翻土後的土堆。最令人心驚肉跳也最迷人的，是當我走到湖畔發呆亭時，看見「此處可能有鱷魚出沒」的告示牌，一旁的警衛隨時監測水邊動靜。在這裡，人類與野性的距離是如此之近。

住在一樓的客房，可從陽台直接走到泳池與湖畔步道。

湖畔發呆亭旁，告示牌提醒鱷魚可能出沒。

傍晚時分，成群飛鳥歸巢，飯店彷彿變成一座天然觀景窗。入夜後，餐廳會刻意調暗燈光，避免成為湖畔最亮的「聚光燈」，同時減少對昆蟲與鳥群的干擾。夜晚回房的戶外走廊上，偶爾可見昆蟲的屍體；隔天清晨，地面卻已被迅速清理乾淨。這種在尊重生態與維持舒適間的精準拿捏，是這間飯店最迷人的地方。這裡提供的不是被服務包圍的奢華，而是一種願意與自然共處的不確定感。

傍晚時分，飛鳥歸巢，整座飯店成了天然的觀景窗。

紅樹林祕境：光腳涉水，打開五感的沉浸式體驗

旅程下半場，我們來到Madampe Lake。相比早已被觀光化的路線，這條新開發的行程顯得格外純粹。遊船划過紅樹林，船長Dilip熱情地介紹水筆仔與各類鳥類，指點盛開的海桑花，還摘下帶有發酵微酸的海桑果讓我們品嘗。

Madampe Lake的遊船體驗相對少見，適合不喜歡商業氣息的旅人，船長Dilip的熱情介紹讓這趟生態之旅充滿溫度。（田欣雲提供）

帶有發酵與微酸風味的海桑果，是這片紅樹林常見的果實。

就在他領著我們穿過紅樹林的神祕水道、靠近「肉桂島」時，真正的考驗出現了。這裡沒有碼頭，必須涉水才能上岸。看著混濁水位，我的內心短暫崩潰一下；但想起前幾天在聖城阿努拉德普勒的「脫鞋練習」，我們幾乎沒有猶豫，直接脫下鞋襪，光腳踩進水中。

遊船划過紅樹林水道，水面映出濃密綠影，像進入另一個世界。

Thilak家族三代人都在這座島上手工製作肉桂，他們的每個動作都像在訴說百年工藝的故事。

穿過綠色小徑，一座已有160年歷史的肉桂工廠映入眼簾。大鐵爐裡柴火劈啪作響，工人肩扛約20公斤重的肉桂葉進出廠房，畫面宛如Discovery頻道的紀錄片。斯里蘭卡至今仍是世界頂級肉桂的重要產地，島主Thilak家族三代人在此延續這門工藝。我們看著職人俐落地削下桂皮、捲成熟悉的樣子，天花板上掛滿正在風乾的肉桂捲。

已有160年歷史的工廠，至今仍以傳統方式製作高品質肉桂，大鐵爐裡柴火劈啪作響。

工人扛著約20公斤重的肉桂葉，像電影畫面般生動。

島上的職人熟練的削下桂皮，捲成我們熟悉的樣子。

我咬下一口新鮮桂皮，從微微辛辣到越嚼越甜的層次感；再喝一口無糖卻芬芳甘甜的肉桂茶。嗅覺、味覺與視覺同時被喚醒，這一場超自然又沉浸式的體驗，讓我幾乎忘記自己還光著腳。

這裡肉桂茶入口芬芳溫潤，不加糖就有自然甜味。

天花板上掛滿風乾的桂皮捲，金黃色的桂皮隨微風微微晃動，宛如懸掛的香氣。

回顧這趟旅程，若說有什麼遺憾，大概就是花豹與野象沒有現身，像是一個未完待續的約定，斯里蘭卡在我心中留下了一道懸念。如果有機會，我知道自己還願意再回到這片荒野，等待那場不保證發生，卻值得守候的相遇。

Yala National Park

DoubleTree by Hilton Weerawila Rajawarna Resort

地址：Weerawila Wattha, Weerawila, 82632, Sri Lanka

電話：+94-47-203-0100

房價：雙人房104美元／晚（約NT$3,307），含早餐。

官網：https://reurl.cc/KOWO9n

斯里蘭卡旅遊資訊

