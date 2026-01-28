斯里蘭卡6-5／走進巴瓦的建築世界！不是把自然請進來，而是讓人類學會退後

傑佛瑞．巴瓦的飯店不是蓋在森林裡，而是被森林慢慢包圍，Heritance Kandalama座落森林保護區的斜坡，外牆覆滿植被以減少對周邊地景的衝擊。

旅行中最好的驚喜，往往誕生在計畫之外。出發前，我的採訪清單羅列著錫蘭紅茶、古國文明與世界遺產，直到同團熱愛建築的夥伴，爭取在最後一天加入傑佛瑞．巴瓦的作品；以及旅程中入住Heritance Kandalama飯店的美好體驗，我才第一次認真查起「巴瓦」這個名字。

被譽為「熱帶建築詩人」的傑佛瑞．巴瓦（Geoffrey Bawa），在斯里蘭卡擁有國寶級地位。不只是因為他留下超過兩百件作品，更因為他讓這個國家在脫離殖民、重新尋找自我的過程中，定義了屬於熱帶的現代美學。

被譽為「熱帶現代主義之父」的傑佛瑞．巴瓦，將西方現代結構與斯里蘭卡在地風土結合，一生留下超過兩百件影響當代深遠的建築作品。

出身律師世家的他，原本在英國執業，卻在38歲那年，因為想將自家莊園改造成理想花園而轉向建築。他的空間哲學，始終回應環境、模糊室內外邊界。走進巴瓦的建築，牆壁彷彿經常消失，他溫柔地邀請風、光、雨水與植被，自然地融入空間與景觀。

森林保護區裡的飯店：與岩石及動物共舞的Heritance Kandalama

第一次走進「Heritance Kandalama」，我很快發現，這不是一間會急著討好旅人的飯店。

在行程的第二與第三晚，我們住進這座隱身於森林保護區內的建築。坦白說，第一眼它並不討好，沒有豪華飯店的光鮮亮麗，客房設施也能感覺到年歲與資歷。然而住下來之後，我卻越來越喜歡這份不年輕，卻不老舊的狀態。

飯店的無邊際泳池與周邊景色融為一體，池畔彷彿沒有明確的邊界，水面延伸出去就是湖泊、樹梢與遠方的天空。

位於飯店中央梯廳的巨大貓頭鷹雕塑，是由巴瓦的好友、斯里蘭卡藝術家Laki Senanayake創作，除了呼應飯店周邊的野生生態，也成為Heritance Kandalama最具代表性的視覺形象。

後來我漸漸發現，這是巴瓦想要傳達的建築理念。他大量使用天然且耐久的建材，讓時間為建築賦予厚度，而非成為敵人。牆面留下歲月痕跡卻沒有陳腐氣息，家具線條簡單卻不過時，就像一個懂得與時間優雅相處的人。

飯店走廊依山勢而建，施工期間保留了原始巨大的岩盤，使其直接構成建築內部的牆體結構。

每間客房皆配有大面玻璃窗與露台，面朝西格利亞方向的自然保護區與濕地。

室內地板與天花板多採用深色木質與質樸建材，家具設計簡潔，保留飯店落成至今的原始美學痕跡。

Heritance Kandalama是全球首座獲得LEED綠建築認證的飯店。最令人震撼的，不只是環保標章，而是建築如何為自然「讓路」。飯店依附於巨大的岩盤而建，當年巴瓦拒絕炸開岩石的提議，反而讓建築繞道而行。走在公共空間，會驚覺原始岩石直接成為牆壁的一部分，形成一種彷彿與地心連動的張力。

連接客房的走廊，刻意留下裸露的岩石，成為室內空間的一部分景觀。

餐廳區域同樣強調通透性，窗外即是保護區的林木與湖景，將用餐環境與周邊自然景色垂直連結。

飯店緊鄰濕地保護區，住客常可從高處觀察到馬群或鳥類在湖邊飲水、覓食的生態紀錄。

清晨拉開窗簾，露台外可能有猴子探頭張望；遠方湖面上，飛鳥低掠水面；早餐時分，甚至能看見濕地旁的馬群低頭飲水。巴瓦的設計，並不是把自然請進來，而是讓人類暫時成為訪客，與自然共享棲地。

許多住客會到飯店一樓公共空間小酌，感受猶如置身在森林裡的夜晚。

斯里蘭卡國會大廈：在戒備森嚴的湖心，遇見空間的鬆弛感

在「斯里蘭卡國會大廈」，我第一次在高度戒備的權力空間裡，感受到近乎反常的鬆弛。

這座位於可倫坡郊區、浮在湖心人工島上的國會大廈，是巴瓦於1979年親自選址的作品。他刻意讓權力核心遠離城市喧囂，隱喻民主應有的純淨與獨立。島嶼四周軍警巡邏、戒備森嚴，但一旦穿過門檻步入建築內部，緊繃感卻意外地消散。

「斯里蘭卡國會大廈」座落於人工島上，銅製屋頂已隨環境氧化成深綠色。

看似封閉的走廊，其實通風良好，光影在空間中自然流動。這是一種不依賴空調、源自建築師對氣候深刻理解的舒適。屋頂以斯里蘭卡銅打造，如今氧化成沉穩的綠色，顯得格外耐看。

通往議事大廳（Chamber）的主門高12英呎，以銅製成並覆蓋銀膜，上面鐫刻著僧伽羅語、泰米爾語與英語的憲法序言。

通往議事大廳的銀膜銅門，在光線下閃爍著金色光澤。門上刻有僧伽羅語、泰米爾語與英語交織的憲法序言，與古老蓮花紋樣並存，就像在宣示：這座島嶼在追求現代化的同時，始終珍視著傳統的根基，堅定佇立在本土與世界的交會點上。

國會大廈定期開放給公眾與各級學生團體申請參觀，作為公民教育與歷史傳承的場域。

No.11 私宅：捕捉光影流動的建築實驗場

如果說前兩座建築讓人理解巴瓦如何面對自然與權力，那麼走進「No. 11」，才真正走進巴瓦的內心深處。

「No. 11」位於可倫坡市中心的安靜地段，由四棟老式排屋分階段改建與連結而成。

私宅座落於住宅區巷弄，門口白色牆面上常映照出街道老樹的影子。

這是巴瓦居住與工作長達四十年的私人宅邸。他將四棟舊排屋逐步改建，形成一個持續生長的有機體，也成為他最私密的建築實驗場。

客廳與起居空間配置大量盆栽與露天植栽槽，讓室內充滿綠意，就算不出門，也能有擁抱自然的感覺。

建築內部設計多處垂直天井，將自然光源引進狹長室內，解決傳統排屋採光不足的問題。

參觀過程中，我感受到巴瓦對捕捉光線的近乎痴狂。午後的光線穿過樹葉，投射在白色外牆上，隨著時間推移緩慢移動，美得像一幅動態畫作。天井、半透明圖騰玻璃、狹長走道錯落分布，每個轉折都在引導空氣與光線流動，即使不出門，也能感受到戶外的存在。

私宅入口長廊的白色牆面上，安置著一件體型小巧、造型精緻的貓頭鷹雕塑，此作品同樣出自巴瓦的好友Laki Senanayake之手，作為導引訪客入內參觀的藝術起點。

室內擺放巴瓦親自設計的極簡風格家具，以及他多年來從世界各地收購的傳統工藝品與石雕作品。

私宅部分空間禁止拍照，包括巴瓦日常起居的區域。但當我走進對外開放住宿的客房時，卻被一個細節打動，這裡藏有一座供巴瓦晚年使用的電梯，它被漆成宛如一扇深藍色大門，讓原本冰冷的現代設施，毫不違和的融入泛著溫暖燈光的空間裡。

公寓內保留巴瓦當年的起居細節，包括他日常使用的書房、臥室，以及隱藏在深藍門後的電梯設施。

位於入口處的半透明玻璃裝飾，表面刻有傳統圖騰紋樣，主要可過濾外部巷弄的直接光線，並在確保室內私隱的同時，為狹長入口廊道提供自然採光。

我忍不住想，若能住在這樣的房子裡，會是什麼感覺？但下一秒立刻清醒，這樣的設計，或許只適合斯里蘭卡。因為這個四季溫暖、風能自由流動的國度，才能承載巴瓦所追求的通透與從容。

接宅邸樓層的白色圓弧階梯，透過上方開鑿的垂直採光井引入自然光，也營造出更好的室內氛圍。

Heritance Kandalama

地址：Heritance Kandalama 11, Dambulla, Sri Lanka

電話：+94-66-555-5000

房價：雙人房233美元／晚（約NT$7,409）

官網：www.heritancehotels.com/kandalama

斯里蘭卡國會大廈（Sri Lankan Parliament Building）

地址：Sri Jayewardenepura Kotte, Sri Lanka

電話：+94-11-277-7100

開放時間：開會期間通常為週二至五，可申請進入觀看辯論；非開會期間提供導覽參觀。

預約方法：至少一週前，繳交正式英文申請信，發送電子郵件（sa@parliament.lk或sgp@parliament.lk）或傳真給Serjeant-at-Arms（糾儀長）；信中需註明參觀日期、時間、所有參觀者姓名與護照號碼。

外籍遊客特別規定：官方有時會要求外國遊客透過當地的旅行社代為申請，以確保身分核實。

官網：www.parliament.lk

No. 11私宅

地址：No.11, 33rd Lane, Bagatelle Road, Colombo 03 , Sri Lanka

電話：+94-11-4337335

參觀時間：需預約，週一至五10：00、14：00、15：30，週六11：00、16：00，週日11：00，導覽約45分鐘，5,000斯里蘭卡盧比／人（約NT$510）。

預約方式：透過email（admin@geoffreybawa.org）或Whatsapp（+94-77-732-3978）

官網：geoffreybawa.com/number-11

斯里蘭卡旅遊資訊

