斯里蘭卡6-5／走進巴瓦的建築世界！不是把自然請進來，而是讓人類學會退後
旅行中最好的驚喜，往往誕生在計畫之外。出發前，我的採訪清單羅列著錫蘭紅茶、古國文明與世界遺產，直到同團熱愛建築的夥伴，爭取在最後一天加入傑佛瑞．巴瓦的作品；以及旅程中入住Heritance Kandalama飯店的美好體驗，我才第一次認真查起「巴瓦」這個名字。
被譽為「熱帶建築詩人」的傑佛瑞．巴瓦（Geoffrey Bawa），在斯里蘭卡擁有國寶級地位。不只是因為他留下超過兩百件作品，更因為他讓這個國家在脫離殖民、重新尋找自我的過程中，定義了屬於熱帶的現代美學。
出身律師世家的他，原本在英國執業，卻在38歲那年，因為想將自家莊園改造成理想花園而轉向建築。他的空間哲學，始終回應環境、模糊室內外邊界。走進巴瓦的建築，牆壁彷彿經常消失，他溫柔地邀請風、光、雨水與植被，自然地融入空間與景觀。
森林保護區裡的飯店：與岩石及動物共舞的Heritance Kandalama
第一次走進「Heritance Kandalama」，我很快發現，這不是一間會急著討好旅人的飯店。
在行程的第二與第三晚，我們住進這座隱身於森林保護區內的建築。坦白說，第一眼它並不討好，沒有豪華飯店的光鮮亮麗，客房設施也能感覺到年歲與資歷。然而住下來之後，我卻越來越喜歡這份不年輕，卻不老舊的狀態。
後來我漸漸發現，這是巴瓦想要傳達的建築理念。他大量使用天然且耐久的建材，讓時間為建築賦予厚度，而非成為敵人。牆面留下歲月痕跡卻沒有陳腐氣息，家具線條簡單卻不過時，就像一個懂得與時間優雅相處的人。
Heritance Kandalama是全球首座獲得LEED綠建築認證的飯店。最令人震撼的，不只是環保標章，而是建築如何為自然「讓路」。飯店依附於巨大的岩盤而建，當年巴瓦拒絕炸開岩石的提議，反而讓建築繞道而行。走在公共空間，會驚覺原始岩石直接成為牆壁的一部分，形成一種彷彿與地心連動的張力。
清晨拉開窗簾，露台外可能有猴子探頭張望；遠方湖面上，飛鳥低掠水面；早餐時分，甚至能看見濕地旁的馬群低頭飲水。巴瓦的設計，並不是把自然請進來，而是讓人類暫時成為訪客，與自然共享棲地。
斯里蘭卡國會大廈：在戒備森嚴的湖心，遇見空間的鬆弛感
在「斯里蘭卡國會大廈」，我第一次在高度戒備的權力空間裡，感受到近乎反常的鬆弛。
這座位於可倫坡郊區、浮在湖心人工島上的國會大廈，是巴瓦於1979年親自選址的作品。他刻意讓權力核心遠離城市喧囂，隱喻民主應有的純淨與獨立。島嶼四周軍警巡邏、戒備森嚴，但一旦穿過門檻步入建築內部，緊繃感卻意外地消散。
看似封閉的走廊，其實通風良好，光影在空間中自然流動。這是一種不依賴空調、源自建築師對氣候深刻理解的舒適。屋頂以斯里蘭卡銅打造，如今氧化成沉穩的綠色，顯得格外耐看。
通往議事大廳的銀膜銅門，在光線下閃爍著金色光澤。門上刻有僧伽羅語、泰米爾語與英語交織的憲法序言，與古老蓮花紋樣並存，就像在宣示：這座島嶼在追求現代化的同時，始終珍視著傳統的根基，堅定佇立在本土與世界的交會點上。
No.11 私宅：捕捉光影流動的建築實驗場
如果說前兩座建築讓人理解巴瓦如何面對自然與權力，那麼走進「No. 11」，才真正走進巴瓦的內心深處。
這是巴瓦居住與工作長達四十年的私人宅邸。他將四棟舊排屋逐步改建，形成一個持續生長的有機體，也成為他最私密的建築實驗場。
參觀過程中，我感受到巴瓦對捕捉光線的近乎痴狂。午後的光線穿過樹葉，投射在白色外牆上，隨著時間推移緩慢移動，美得像一幅動態畫作。天井、半透明圖騰玻璃、狹長走道錯落分布，每個轉折都在引導空氣與光線流動，即使不出門，也能感受到戶外的存在。
私宅部分空間禁止拍照，包括巴瓦日常起居的區域。但當我走進對外開放住宿的客房時，卻被一個細節打動，這裡藏有一座供巴瓦晚年使用的電梯，它被漆成宛如一扇深藍色大門，讓原本冰冷的現代設施，毫不違和的融入泛著溫暖燈光的空間裡。
我忍不住想，若能住在這樣的房子裡，會是什麼感覺？但下一秒立刻清醒，這樣的設計，或許只適合斯里蘭卡。因為這個四季溫暖、風能自由流動的國度，才能承載巴瓦所追求的通透與從容。
Heritance Kandalama
地址：Heritance Kandalama 11, Dambulla, Sri Lanka
電話：+94-66-555-5000
房價：雙人房233美元／晚（約NT$7,409）
斯里蘭卡國會大廈（Sri Lankan Parliament Building）
地址：Sri Jayewardenepura Kotte, Sri Lanka
電話：+94-11-277-7100
開放時間：開會期間通常為週二至五，可申請進入觀看辯論；非開會期間提供導覽參觀。
預約方法：至少一週前，繳交正式英文申請信，發送電子郵件（sa@parliament.lk或sgp@parliament.lk）或傳真給Serjeant-at-Arms（糾儀長）；信中需註明參觀日期、時間、所有參觀者姓名與護照號碼。
外籍遊客特別規定：官方有時會要求外國遊客透過當地的旅行社代為申請，以確保身分核實。
No. 11私宅
地址：No.11, 33rd Lane, Bagatelle Road, Colombo 03 , Sri Lanka
電話：+94-11-4337335
參觀時間：需預約，週一至五10：00、14：00、15：30，週六11：00、16：00，週日11：00，導覽約45分鐘，5,000斯里蘭卡盧比／人（約NT$510）。
預約方式：透過email（admin@geoffreybawa.org）或Whatsapp（+94-77-732-3978）
斯里蘭卡旅遊資訊
簽證：台灣旅客赴斯里蘭卡需辦理落地簽，準備效期6個月以上護照、60美元現金（建議準備剛好金額）、2張兩吋大頭照，並在機場填寫文件（簽證目的身分聲明書與入境卡），單次入境最多可停留30天，離境時必須出示此證件。
匯率：新台幣兌換斯里蘭卡盧比約為1：9.79。（2026年1月資料）
時差：斯里蘭卡比台灣慢2.5小時。
氣溫：斯里蘭卡1月均溫約攝氏23～31度，資料來源ncei.noaa.gov。
航班：目前台灣沒有直飛斯里蘭卡，旅客可從桃園機場搭乘新加坡航空，經樟宜機場前往可倫坡（班達拉奈克國際機場），不含轉機，航程約8.5小時。
