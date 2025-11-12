新《咒術迴戰》劇場版剛上映就遇偷拍！日本官方曬重罰嚇壞歐美網友：最重關10年？
由芥見下々熱門漫畫《咒術迴戰》改編，第三季電視動畫《咒術迴戰 死滅迴遊 前篇》將在 2026 年 1 月開播，而在此之前《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變x死滅迴游 先行上映》於上週在日本上映，台灣也將在本週 11 月 14 日上映。然而僅 5 天過去，網路上就出現了大量的偷拍盜錄的影片和截圖，讓官方馬上發文警告，還引來西方網友熱議：「最重關 10 年？」
針對《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變x死滅迴游 先行上映》盜錄情況，《咒術迴戰》官方也立即在社群媒體上發出嚴正警告。官方聲明中指出，在電影院內拍下電影本身不論是影片或圖片，都算觸犯日本的「電影盜攝防止法」，而把這些盜錄的內容上傳到網路平台的行為，更是進一步侵害了著作權。官方表示，這些違法行為，將可能面臨最高 10 年以下的有期徒刑，或是併科 1,000 萬日圓以下的罰金。
現在公開中の『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の映像について、盗撮された画像や映像がインターネット上に掲載されていることが確認されています。
劇場における映画の盗撮行為は、「映画の盗撮の防止に関する法律」（映画盗撮防止法）により犯罪です。…
— 『呪術廻戦』アニメ公式 (@animejujutsu) November 11, 2025
而官方的強硬態度以及嚴厲的罰則，也引起了海外的西方網友熱議。許多國外粉絲對於盜錄電影可能面臨長達 10 年的監禁感到相當驚訝，認為這樣的刑罰遠比他們想像中來得嚴重：「我拍個結尾 ED 也會坐牢？」、「盜版漫畫都能罰千萬了，這並不意外」、「入獄原因"我在電影院拍了一部動畫發到推特上"」。畢竟在許多西方國家中，經常可以看到許多人拍下電影橋段、觀影圖片上網打卡，甚至是直接錄下大家一起看電影時的有趣反應。
10 years..? https://t.co/fmCRY2xsFq pic.twitter.com/jOPXte98KT
— ＫＨＡＬＥＤ (@NotLodi) November 11, 2025
