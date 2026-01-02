新一年遊戲庫喜+2！EGS平台《全軍破敵 三國》《無主星淵》免費領！

到了 2026 年，PC 遊戲平台 Epic Games Store 繼續準備免費遊戲送給全球玩家。今（2）天 Epic Games Store 宣布了新一波的免費遊戲名單，分別是策略遊戲大作《全軍破敵：三國》與太空射擊遊戲新作《無主星淵》，直到 1 月 9 日前只要登入 Epic Games Store 平台就能免費收入收藏庫！

(Credit:Creative Assembly)

由 Creative Assembly 打造的策略遊戲《全軍破敵》系列一直以來都受到了玩家們的歡迎，2019 年發售的《全軍破敵：三國》更是系列作睽違已久的真實歷史故事遊戲，讓玩家們可以重回中國史上最經典的三國時代，享受改寫歷史走向的魅力。

廣告 廣告

而 PC 遊戲平台 Epic Games Store 今（2）天進入免費遊戲贈送活動的第 16 天，宣布今天的免費遊戲為《全軍破敵 三國》與多人太空射擊遊戲《無主星淵》，到 1 月 9 日前玩家都能登入 Epic Games Store 平台，就能將這兩款遊戲帶回家，讓自己的收藏庫在新的一年伊始又喜 +2。