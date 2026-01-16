新上國小幼兒園透過闖關遊戲與實車示範 讓孩子建立正確用路習慣

新上國小扎根交通安全觀念，舉辦「過馬路大挑戰」體驗活動，透過闖關遊戲與實車示範，讓孩子們在玩中學、做中學，建立正確用路習慣，培養自我保護的交通安全意識。（見圖）

新上國小幼兒園近日在校內交通安全園區舉辦「過馬路大挑戰」活動，安排幼兒實地練習看紅綠燈、牽手走斑馬線，模擬真實道路情境，讓孩子們從生活中學習正確的行人安全觀念。

該活動特別邀請金松貨運公司出動水泥攪拌車進校園，進行「大貨車內輪差與視線死角」實境教學，讓孩子們近距離了解大型車輛的危險區域，提升交通安全警覺心；透過實際坐進駕駛座體驗視角，孩子們驚呼連連，也更清楚知道該如何保護自己。

活動結束後，大班宥綝分享，大車有一塊地方看不到，我們要離它遠一點。大班林勍也說，不能在斑馬線上玩，這樣很危險。孩子們用自己的話說出學到的交通安全觀念，展現學習成果。

這次活動也感謝黃文志議員協助爭取交通安全園區建置，並親自到場與孩子互動。新上國小王校長表示，透過遊戲闖關與真實體驗，讓交通安全成為幼兒生活的一部分，從小培養正確用路習慣，讓孩子快樂學習、平安成長。