新上國小走廊陽台種玉米長到天花板 變成最好的天然玉米窗簾

新上國小師生小農在走廊陽台種玉米長到天花板，學生們興奮地說「這是天然玉米窗簾」。 （記者王正平攝）

記者王正平／高雄報導

高雄市新上國小三年一班學生，開學初在老師的帶領下，當起新一代教室小農，全班在四樓高的走廊陽台種起彩色玉米與糯米玉米，特別的是，師生小農用洗牛奶瓶的水當肥料，短短一個多月，玉米竟長到頂到天花板，根根筆直整齊排列，成了名副其實的「綠色窗簾」，不但幫走廊遮陽，還為教室帶來自然降溫的效果。

新上國小「教室小農」計畫已推行超過十年，學校提供菜苗，由各班老師帶領學生動手種植，這學期的三年級學生都是第一次種玉米，九月中，每個學生種下兩顆種子，用洗牛奶瓶的水當天然肥料，澆灌、觀察、照顧，現在每一株都長得又高又壯，讓孩子驚呼「比自己還高了！」

最近社會因豬肉議題，再度掀起國人對食材安全的關注。學校老師也藉此機會教學，透過玉米種植課程，引導學生思考「我們吃的食物從哪裡來？」、「天然安全肥料的重要性」；擔任班上健康老師的教務主任李慧美指出，從孩子親手種玉米、採玉米，到了解食物來源、安全肥料的使用、認識天然無添加的滋味，就是最真實的食農教育。

學生董于萱說，第一次種玉米好興奮，老師直接採收玉米筍分給全班吃，真的超甜；學生盧艾辰也說，玉米長得比我還高，看起來像一片綠色窗簾，每天上學看到都覺得好美。

校長王彥嵓表示，這樣的教室小農活動，讓孩子體驗從土地到餐桌的過程，不只是自然科學，更是一堂關於尊重食物與土地的生命教育。