新上國小×日本三重大學附小 國際教育文化與運動交流盛會

高雄市左營區新上國小於十二月九至十日盛大迎接日本三重大學教育學部附屬小學師生來訪，除了帶來精彩的舞蹈，也與新上國小師生合力路上划龍舟，展開兼具文化、課程與運動的兩天深度國際教育交流。(見圖)

主辦單位今(十)日說明，今天活動是這次臺日校園交流的重大亮點，三重大學附小受邀共同參與新上國小運動會開幕典禮正式綵排場，體驗運動員進場、表演節目、觀禮流程，更與新上學生互唱彼此國歌，象徵運動精神中的平等、尊重與世界大同意涵；尤其登場的陸上龍舟趣味競賽，由台日學生、老師與家長共同組隊參賽，笑聲與歡呼聲充滿操場，為兩校留下深刻難忘的友誼印記。

兩天的交流，首日的歡迎會由臺日學生的藝術展演熱鬧登場，新上國小學生以中日文合唱、舞蹈展現青春活力；三重大學附小的學生則演出合唱、器樂演奏、空手道示範，並帶來極具日本特色的劍玉文化表演，展現深厚的文化底蘊，贏得全場熱烈掌聲。之後三重大學附小學生分班體驗台灣課程，包括台灣童玩、美工字、美勞雕刻、飲食文化、音樂課等；下午的「聊出新世界」名片交流，以及「台灣飽島夜市闖關」更讓孩子在互動中自然跨越語言與文化差異。

三重大學附小校長山本嘉先生表示，新上的孩子熱情而富有創意，我們深受感動，期待未來持續深化台日教育合作。新上國小王校長指出，臺日交流的價值，在於孩子能夠親身感受文化差異並學習尊重，這是教育最美的力量。這場臺日校園跨國教育交流，不僅擴展孩子的全球視野，更為台日友誼寫下新的篇章。