〈新不了情〉推手曝創作內幕！音樂教父喚出罕見露面62歲玉女歌手

【緯來新聞網】「亞洲流行音樂教父」鮑比達 Kriz Babida今晚（31日）帶領一群國際級音樂玩家，及范怡文、林俊逸一同舉辦《玩家玩音樂—金歌勁曲演唱會》。62歲范怡文從觀眾席中緩緩走上舞台，談步入歌壇已41年，點點滴滴都是美好時光；在演唱〈蝶衣〉時，同時向作曲人吳楚楚致敬。

范怡文久違現身開唱。（圖／媒體棧提供）

演唱會由小提琴手Roger姜智譯帶來高難度的帕格尼尼第24首隨想曲獨奏開始，鮑比達換上手風琴，以充滿民謠風情的樂音揭開了〈貝加爾湖畔〉的序幕，而鮑比達為了此曲，特地去借了手風琴，只花1個多月就上手。



此刻，林俊逸從觀眾席走上舞台，與范怡文合唱〈貝加爾湖畔〉，合唱前范怡文說林俊逸「你實在太高了，站離我遠一點好了」，林俊逸說沒關係：「站在你後面也不會擋住我。」



演唱會來到了另一個高潮，當代傳奇劇場花旦黃若琳以絕美的花旦扮相，從觀眾席後方翩然出場，引起觀眾的驚呼讚嘆，她與范怡文一同詮釋京劇版〈女人花〉，古箏清亮悠遠的琴音率先流瀉而出，鑼鼓、金胡、鋼琴、提琴層層交織，在旋律與節奏之間來回呼應，勾勒出中西音樂的交流。

廣告 廣告

鮑比達（右）找林俊逸、范怡文一起演出。（圖／媒體棧提供）

鮑比達親自向觀眾們分享當初創作〈新不了情〉故事，1980年參加了一場作曲家盛會，一位鋼琴家王福齡彈奏了〈不了情〉，前奏一下就悸動不已，他心裡想：「我希望我也能做一首像這樣印象深刻的歌曲。」隔年，電影《新不了情》導演爾冬陞找上他，希望他能幫電影做一首主題曲，突然靈感湧現，旋律在腦海中響起，很快就完成了。



他覺得非常感恩，說到一半忍不住哽咽，「非常感謝大家喜歡這首歌」，全場掌聲雷動、久久不止，范怡文唱畢也感謝鮑比達寫了這首歌曲。到了演唱會的尾聲，鮑比達一一介紹了今天一起玩音樂的樂手們，范怡文特別介紹劇場吳興國老師，也讓當家花旦黃若琳能挑戰流行歌曲〈女人花〉的跨界合作。

更多緯來新聞網報導

百想典禮｜南宮珉等25年首拿獎！擊敗《淚之女王》金秀賢奪視帝

輝人反差萌模仿「露比醬迷因」 VIVIZ合體唱神曲〈MANIAC〉