新世代創意璀璨綻放 《2026高雄獎》獲獎出爐

高雄市立美術館《二○二六高雄獎》獲獎名單正式揭曉！首獎由陳亮璇、張宸瑋、楊傑懷等三人奪得；本屆高雄獎於明(七)日起至五月三日在高美館四樓展覽室盛大展出，邀請民眾見證新銳藝術家如何透過當代視角，展開具思辨力與實驗性的創意對話。(見圖)

主辦單位今(六)日說明，高雄獎邁入三十周年里程碑，決選評審團由召集人林宏璋領銜，與王俊傑、林平、陳貺怡、劉俊蘭等藝壇重磅館長級人物，歷經為期兩天的評選，最終決選出三位首獎得主，創作橫跨農業時空重構、戰爭創傷轉譯到歷史空間重置等多元議題，實踐對「網路世界的轉化」及「身體感知維度」的探索。

陳亮璇〈橫山豐水〉以日本水梨在臺嫁接的產銷歷程為核心，三組分割鏡頭隱喻天空、人與土地的關係，堆疊的水果紙箱象徵山陵起伏；當觀者移動到特定視角時，三組影像合而為一，達到視覺與身體感的「空間嫁接」。張宸瑋〈Volkswagen Transporter T5.gltf〉取材自俄烏戰爭，3D影像技術將毀損汽車的數位模型轉譯覆蓋於軟性布料。在沉重戰爭議題與輕盈媒材間，重新省思個體與遠方災難的關係。楊傑懷〈Working Holiday〉結合綠島人權文化園區的參與式行動，藉由戀愛實境秀的偽紀錄片形式，檢視藝術家與「小幫手」的勞動交換關係，歷史空間的沉重感消解轉化為對日常生活的想像。

何創時書法篆刻類特別獎由紀冠地獲得，其作〈落葉系列-秋意濃〉使用短線條草書為主調，拆解、重構的筆觸轉化張學友歌曲〈秋意濃〉，形塑出現代感的書寫意境；聚和國際環境永續特別獎則由簡莉芸〈分岔的情境：遺忘與書寫〉獲選，以家人疾病的生命經驗為起點，透過文字實踐與物質轉化，辯證記憶的存留與消逝，象徵身體感知的重構及再編譯，展現聯合國永續發展目標（SDGs）中「健康與福祉」的人文關懷。

評審特別獎得主分別為吳秉祈、洪瑄、李婷歡、溫晉豪、阮柏遠；有別於集體表決模式，評審特別獎經由五位評審深思熟慮，從媒材運用的成熟度、藝術創新性等面向各自推選出一件作品。

《二○二六高雄獎》共吸引三百五十八位海內外藝術家報名角逐，其中含十五位外籍藝術家；經各領域專業評審審查，最終評選出首獎三名、何創時書法篆刻類特別獎一名、聚和國際環境永續特別獎一名、評審特別獎五名以及入選十七名，藝術家對當代社會的深刻觀察與詮釋，為觀眾打開全新多元的思考面向。自上屆增設的「聚和國際環境永續特別獎」，本屆進一步擴大強調創作與聯合國永續發展目標（SDGs）指標精神的連結，彰顯高雄獎作為當代藝術平台的前瞻性與公共價值。

該展覽自明日起至五月三日，邀請民眾至高美館感受藝術家們豐沛的創作能量。更多資訊請詳高美館官網（www.kmfa.gov.tw），或至臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」查詢。