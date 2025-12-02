新世代智慧休旅！福特Territory渦輪油電只要96.9萬起

記者鍾釗榛／綜合報導

The All-New Ford Territory只要84.9 萬起（含補助）。（圖／Ford提供）

Ford在台推出全新The All-New Ford Territory，主打「性能、空間、科技、個性」一次到位。提供1.5T Per4mance Hybrid四電驅油電與1.5T渦輪汽油雙動力，1.5T渦輪汽油售價84.9 萬起（含補助），油電原生版96.9萬（含補助）以及油電驚艷版101.5萬（含補助）。現在入主還能把價值超過 8 萬元的早鳥禮帶回家，試駕活動從 12 月 13 日起全面展開。

The All-New Ford Territory渦輪汽油版。（圖／鍾釗榛攝影）

「Bold Energetic」新語彙亮相

Territory以全新的Bold Energetic設計語彙打造，車頭貫穿式格柵與識別燈霸氣十足，車尾甚至向Mustang致敬，加上全球獨家的「蒼穹藍」車色，整台車的存在感瞬間提升。不同動力還有專屬外觀套件，讓家庭休旅也能走出自信風格。

，車頭貫穿式格柵與識別燈霸氣十足。（圖／Ford提供）

座艙的舒適進化

2,726mm的軸距帶來越級空間，後座地板平整、頭部與膝部空間寬裕，全景天窗營造更通透的乘坐感。行李廂開口達1,150mm，後座一倒可塞進75吋電視，甚至有足踢感應電動尾門，完全是為家庭生活量身打造。

2,726mm的軸距帶來越級空間。（圖／Ford提供）

前雙座配備通風功能。（圖／Ford提供）

科技給好給滿

車內搭載Snapdragon旗艦車用晶片，運算速度明顯升級。雙12.3吋螢幕搭配Vision Plus系統，不只導航、娛樂順暢，還能在Level 2輔助時顯示三線道虛擬實境介面。MyPaaK手機鑰匙2.0也同步上線，一支手機就能遙控 15 項車輛功能。

雙12.3吋螢幕搭配Vision Plus系統。（圖／Ford提供）

動力更強、油耗更省

油電車型採原生油電架構，綜效馬力245ps、扭力55.6kg-m，平均油耗來到 20.0km/L，續航破千公里。汽油版則提供163ps與多種駕駛模式，甚至還有山路模式，滿足家庭與駕馭樂趣兼具的需求。

油電車型採原生油電架構，綜效馬力245ps、扭力55.6kg-m。（圖／Ford提供）

