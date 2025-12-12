新世代智慧放療：新一代銳視刀與智慧癌症資訊系統支援癌症個人化治療新未來

在全球癌症患者持續增加、醫療人力負荷越來越高的時代，放射治療的核心訴求不只是要精準治療，還要更快更好。台灣醫療科技展期間，瓦里安展示出全面性的下一代癌症治療方案──包含德國精工的「新一代銳視刀結合六維動態治療床」、智慧癌症資訊系統以FHIR 國際標準串接癌症數位核心、結合嶄新光子計數CT與MRI的影像技術，推動智慧癌症照護生態系發展。







提升治療效率，使病人感受到更流暢的治療過程



瓦里安台灣總經理林巧婷表示，科技的進步不只是提升儀器規格，而是讓醫療團隊有能力照顧更多病人，讓治療真正回到以病人為中心。

癌症治療中，病人躺上治療床後的每一分鐘、每一毫米的移動，攸關腫瘤與正常器官的劑量分布。過去，放射師常需反覆進出治療室重新擺位，不僅耗時，病人也因此倍感不安。新一代銳視刀導入六維動態治療床，以「六維」姿態調整讓定位更完整、速度更快，也讓放射師不必一直進出治療室。病人感受得到治療過程變得更順也更好。

瓦里安台灣市場行銷部經理曾林維說明，新一代銳視刀搭載的體表監控系統，可全程偵測微小位移，必要時自動觸發調整，讓治療在安全與精準之間維持更高的一致性。銳視刀的進化，不只提升了臨床效益，減少碳排量，也是對醫療永續的回應。最新一代平台能在相同時數內完成更多治療，協助醫院提高治療效率；更關鍵的是，它在設計上同時做到節能與低建置負擔：如治療室所需的屏蔽材料減少、整機重量降低、電力使用的優化。





癌症資料整合平台，以患者為中心，展示個人化資料價值



除了硬體設備升級外，本次瓦里安還展示了全新的智慧癌症資訊系統， 導入FHIR國際標準最大的價值，讓癌症資料終於能說「同一種語言」。醫師過去需在治療系統之間反覆切換，如今能在同一平台看到所有與病人相關的資訊──影像、醫囑、治療計畫、執行紀錄皆可即時整合。

「智慧癌症資訊系統不只是一個資料庫，而是為AI與癌症決策支援系統（CDS）鋪路的基礎。」曾林維解釋，當資料變成結構化且即時更新，未來就能：

整理比對相近類型患者治療反應

監測跨療程的品質趨勢

以AI協助進行資料分析

協助醫療團隊為患者建立治療流程軌跡





影像技術新趨勢 × 適應性放療：推動個人化放療規劃



癌症治療的下一個10年，臨床最期待的是「適應性放療（ART）」的普及；要做到這件事，影像技術相當關鍵。瓦里安透過高解析影像，結合西門子醫療光子計數CT或MRI技術，協助醫師能掌握治療時腫瘤與正常組織的真實變化，進行動態調整。

曾林維提到，醫師從影像上能看到病人身體組織的變化，較以往更即時、更清晰的影像，讓ART不再是紙上談兵，而是臨床可行的流程。結合AI，自動比對解剖變化與劑量影響後，醫師能調整治療計畫，讓治療反映病人當天的身體狀態。

這些每日累積的影像與數據，也將是未來打造癌症數位孿生（Digital Twin）的基礎：一個能協助模擬疾病相關參數、分析治療趨勢、並提供醫師臨床決策的「數位病人虛擬分身」。

從六維精準硬體、癌症數位資料平台、到影像技術與AI適應性治療，瓦里安希望帶來的不是單點突破，而是多面相的癌症治療生態系。協助醫院提升治療質量，也讓使用的病患能獲得更流暢且更個人化的照護體驗。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為新世代智慧放療：新一代銳視刀與智慧癌症資訊系統支援癌症個人化治療新未來