新世代樂團創作爆發！高流《樂團興奮波》 30日決賽競逐前五強

高雄流行音樂中心《樂團興奮波》訂三十日進行複賽角逐決賽五強席位，還有機會登上隔天的《下酒祭》舞台。。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

高雄流行音樂中心公布二０二五《樂團興奮波》十二組複賽名單，高流指出，本屆共吸引一百零四組樂團報名，較上一屆增加二十組，訂 三十日進行現場複賽，角逐十二月十三日決賽的五組名額，並有機會在 十四日登上《下酒祭》舞台，決賽於駁二LIVE WAREHOUSE舉行並開放觀眾購票進場。

高流執行長丁度嵐表示，今年《樂團興奮波》報名者年齡層從十六歲到五十四歲，因全面放寬參賽資格，風格與編制更為多元，涵蓋搖滾、放克、R&B、民謠、電子、後搖等類型，整體呈現比往年更奔放的創作面貌，金屬與龐克樂團的參與也更為亮眼。

他強調，今年參賽隊伍遍布全臺，並吸引澳門、內蒙古、馬來西亞等海外團隊投稿，讓競賽展現更鮮明的國際色彩。

本屆初選由評審長左光平、陳玠安與因奉共同審查，選出十二組複賽名單，包括「!CON」、「BRBP」、「ivory Plain 象牙平原」、「Nanashi」、「Optical Orca 光學虎鯨」、「木匠兄弟」、「好大一把勇者劍」、「含金鵲」、「昴宿Pleiades」、「硝子羊」、「夏璐璐 Shiyaruru」、「離岸流」（依筆畫排序）。

左光平指出，《樂團興奮波》聚焦挖掘新秀，今年投稿在敘事方式上更具多樣性，從概念明確到重視氛圍的作品皆具特色；陳玠安提醒，歌詞不僅是文字呈現，更需與旋律相互作用，他強調比賽的核心在於展現創作者本質，而不是迎合潮流。