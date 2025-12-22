新世代關懷協會推動偏鄉棒球發展 捐贈德芙蘭國小球具

台灣新世代關懷協會捐贈包含遠征背包、棒球手套、球襪，以及軟式與硬式棒球予德芙蘭國小。





棒球是臺灣的國球，不僅承載世代記憶，更是培養孩子團隊合作、毅力與榮譽感的重要運動。秉持「以行動扎根夢想」的理念，台灣新世代關懷協會持續關注偏鄉兒童的運動發展，繼去年前往大安溪畔，協助和平區自由國小棒球隊並捐贈球具後，今年再度啟動第二階段偏鄉棒球支持行動，將關懷延伸至大甲溪畔的德芙蘭國小，以實際行動陪伴孩子在球場上築夢前行。

本次「揮棒築夢・偏鄉棒球希望行動」結合大神岡社區棒球聯盟，透過友誼交流賽與球具捐贈，促進城市與山區孩子在球場上的互動學習。比賽過程中，小球員們全神貫注、奮力拚戰，無論是盜壘時的全力衝刺、守備瞬間的關鍵觸殺，或場邊隊友的熱情加油聲，都展現出基層棒球最純粹、也最動人的力量。

活動中，協會捐贈包含遠征背包、棒球手套、球襪，以及軟式與硬式棒球共十打，實際補強球隊日常訓練與比賽所需。江文國理事長表示，協會關心的不只是物資本身，而是希望孩子們能透過棒球強健體魄、磨練心志，在學習與人生的道路上，培養面對挑戰的勇氣與自信。

代表江啟臣立法院副院長出席的劉姿伶女士，於開球儀式中揮出象徵希望的一球，也親自為孩子們加油打氣。她表示，和平區雖然地處山區、幅員遼闊，但長年孕育出多支優秀的基層棒球隊，無論是大安溪支線的自由國小，或是大甲溪支線的德芙蘭國小，都展現出偏鄉孩子堅韌不拔的生命力，未來也將持續協助山區孩子勇敢追夢。

負責本次活動籌劃的台灣新世代關懷協會秘書長暨豐原區社皮里長涂力旋指出，從去年大安溪畔到今年大甲溪畔，「我們一直都在為下一代努力」，希望讓更多孩子在棒球場上被看見，也被支持，未來協會也將持續擴大偏鄉棒球支持行動的能量。

值得一提的是，德芙蘭國小現任教練之一，為曾代表國家出征21U世界盃、世大運及亞錦賽，並曾有「台灣隊長」之稱的楊聖均。他在罹患腦癌、離開職棒舞台後，選擇回到基層少棒，陪伴孩子們一步一步練習、成長，用生命影響生命，成為現場最令人動容的一幕。

活動最後，德芙蘭國小與大神岡社區棒球隊在球場中央留下大合照，孩子們臉上滿是汗水與笑容，也象徵城市與山區攜手同行的友誼。小球員們紛紛表示，這是一場難忘的經驗，能以球會友、彼此切磋，在棒球路上一起努力、不孤單。

本次活動出席貴賓包括台灣新世代關懷協會理事長江文國、立法院副院長江啟臣夫人劉姿伶女士、和平區代表會副主席楊淑青、臺中市議員吳振嘉及古秀英服務團隊代表、豐原區社皮里里長涂力旋，以及大神岡社區棒球隊總教練盧宗信等人，共同為偏鄉棒球孩子揮棒加油、見證希望。

