新主場首秀火力全開！雲豹狂轟110分宰國王 王皓吉關鍵跳投寫下生涯紀錄

（體育中心／綜合報導）台啤永豐雲豹於昨（9）日正式將主場移師至中壢國民運動中心，在這場備受矚目的新主場首秀中，球隊展現出強大的適應力與宰制力。面對來訪的新北國王，雲豹全隊將士用命，靠著高達53％的團隊投籃命中率，以及洋將克羅馬（Lasan Kromah）狂飆全場最高24分的優異表現，最終以110比87懸殊比數痛宰對手，在滿場兩千名球迷的吶喊聲中，順利收下近期二連勝。

圖／台啤永豐雲豹將主場移師至中壢國民運動中心，在這場備受矚目的新主場首秀中展現出強大的適應力與宰制力。（記者陳志豪攝）

回顧整場賽事走向，雲豹開局便展現強烈企圖心，比賽初段隨即打出一波10比0的攻勢，給予對手下馬威。儘管第二節賽況一度膠著，新北國王試圖發起反撲並短暫超前比分，但雲豹陣中洋將群及時挺身而出。克羅馬聯手迪亞洛（Cheick Diallo）與麥卡洛（Chris McCullough）組成的火網接連開火，幫助球隊穩住陣腳，半場結束仍握有9分領先優勢。易籃再戰後，戰局呈現一面倒，本土主力「小高」高錦瑋與克羅馬手感發燙，兩人在第三節分別挹注10分，聯手將分差徹底拉開，讓比賽早早失去懸念，雲豹一路領先至終場哨音響起。

廣告 廣告

圖／洋將克羅馬（Lasan Kromah）狂飆全場最高24分的優異表現。（記者陳志豪攝）

除了精彩的團隊勝利，本場比賽更迎來極具紀念意義的時刻。身兼雲豹隊長的「大吉」王皓吉，自2013年投入SBL超級籃球聯賽加盟台灣啤酒隊以來，歷經12個球季的洗禮，職業生涯總得分於本季累積至1418分。今日賽前，他距離1500分大關僅剩2分差距。比賽開打不到兩分鐘，王皓吉接獲隊友莊博元助攻，於底線穩健投進一記中距離跳投，正式達成生涯例行賽第1500分的里程碑。他全場貢獻8分，為自己的紀錄之夜畫下完美句點。

圖／台啤永豐雲豹將主場移師至中壢國民運動中心，在這場備受矚目的新主場首秀中展現出強大的適應力與宰制力。（記者陳志豪攝）

對於這場大勝，雲豹總教練羅德爾（Henrik Rödl）賽後難掩喜悅，給予子弟兵高度評價。他指出，全隊在48分鐘的比賽內展現極佳的專注度與侵略性，儘管新主場空間較過往緊湊，但反而更能凝聚球迷的熱情，「我們很享受今天的比賽，能輕易感受到球迷給予的巨大能量。」

攻下全場本土最高17分的高錦瑋則將功勞歸於防守端的努力。他強調，隊友曹薰襄與莊博元在防守端的賣力表現是獲勝關鍵，自己只是把握住出手機會，讓球隊攻勢流動更加順暢。王皓吉在談及生涯紀錄時感性表示，這份榮耀歸功於團隊、教練團以及家人的支持，本季扛下隊長重任，期許自己能發揮領頭羊的作用，帶領球隊衝擊最佳成績。

更多引新聞報導

辛柏毅失聯第四天 親屬曝通靈對話「撞到頭、左手與左肩卡住」惹鼻酸

郭書瑤做愛完「對方不認她是女友」！超渣一舉動害爆哭

