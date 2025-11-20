新亞灣雙子星大樓開發案 87億元打造高雄新地標

（中央社記者林巧璉高雄20日電）台灣港務公司19日提出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」，基地緊鄰旅運中心，將以設定地上權方式招商，目前規劃商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能，總投資金額約新台幣87億元。

台灣港務公司今天發布新聞稿表示，昨天於交通部招商大會上提出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」（高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案），招商基地位於高雄市苓雅區，土地屬自有資產，基地面積約3517坪，緊臨高雄港旅運中心。

港務公司表示，土地使用分區為第一種特定經貿核心專用區，建蔽率60%、容積率630%，可開發樓地板面積達2萬2160坪，屬高強度開發基地。周邊交通便捷，鄰近輕軌C9旅運中心站及未來捷運黃線Y15站，鄰近高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等，發展條件成熟。

港務公司說明，高雄港新亞灣雙子星大樓採「設定地上權」方式招商，規劃方向以商場、辦公、旅館、會展中心等複合機能為主，預估總投資金額達新台幣87億元。未來完工後，將朝港灣智慧科技與人流樞紐為定位，成為高雄港區新地標。

市府指出，亞洲新灣區同時承接多項國家級計畫，如「亞灣5G AIoT創新園區」、「亞灣2.0智慧科技創新園區」及「亞洲資產管理中心高雄專區」等，至113年底已有鴻海、輝達、IBM、Cisco、微軟等331家企業進駐，該區成為兼具科技、觀光、商業與文化的多功能新興重鎮，也讓企業投資需求持續升溫。

港務公司表示，投資者若依照「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」申設企業總部，最高可獲容積獎勵20%，有助提升投資誘因。相關招商訊息預計115年第2季公告於台灣港務股份有限公司網站。（編輯：李亨山）1141120