新亮點 台糖虎尾糖廠製糖開工

台糖虎尾糖廠日昨舉行一一四／一一五年期製糖開工典禮。虎尾糖廠不僅是全臺唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，也是全臺僅存仍在運作的兩座甘蔗製糖廠之一。透過開工典禮，正式宣告虎尾糖廠進入新一季製糖期。現場同時舉辦糖業文物館「藤山雷太特展」開展、藤山號五分車及「虎糖精神」意象碑揭牌儀式，展現虎尾糖業深厚的歷史文化底蘊。

此次活動台糖公司董事長吳明昌、立法委員劉建國、經濟部次長賴建信、台日交流協會所長奧正史先生等人均到場共襄盛舉，見證虎尾糖廠的重要時刻。

賴建信次長表示，虎尾糖廠不僅是重要的製糖基地，周邊更緊鄰虎尾溪。在劉建國委員長期爭取下，經濟部水利署投入約十一億元推動「虎尾潮工程」。第一期工程已於去年完工，第二期工程預計於明年初完成，第三期工程則規劃於一一六年完成。全案完工後，虎尾糖廠不僅保有製糖產業價值，周邊水岸與景觀環境也將大幅提升。

經濟部次長賴建信進一步指出，「虎尾潮韌性城鎮水岸縫合計畫」總經費達十一.二三億元，是全國首例結合防洪治水與城鎮、鄉村發展的整體性工程，對虎尾糖廠及在地居民都具有重大意義。該計畫能順利推動，仰賴劉建國委員長期向中央爭取並多次召開會勘，協調各部會共同促成。

台糖公司吳明昌董事長表示劉建國立委推動虎尾成為韌性城市不遺餘力，並同步關注糖廠宿舍區的優化進程，今年九月更是邀集台糖公司及水利署至同心公園現勘。台糖公司提供虎尾糖廠廠區及周邊共五十.三公頃土地，其中包含約七公頃的同心公園與宿舍區，並已委託專業團隊進行整體發展策略與環境優化規劃，預計於明年八月完成，同步啟動招商，成為雲林推動水環境再生與都市更新的重要關鍵拼圖。

此外，劉建國也於十月再度邀集相關單位進行會勘，並達成多項共識，包括請經濟部水利署持續以長期規劃方向推動虎尾糖廠酒精槽藝文公園建置，以及請台糖公司配合水利署研議虎尾糖廠北側肥料倉庫修繕與再利用之可行方案。

劉建國表示，透過「虎尾潮計畫」的推動，不僅改善糖廠周邊環境，更讓虎尾糖廠兼具產業、生態與生活機能。未來虎尾糖廠、虎尾潮與同心公園，將形塑為兼具觀光、歷史與文化教育功能的重要基地，成為虎尾邁向韌性、親水與永續現代城市的重要新亮點。