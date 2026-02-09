新人「到職不到三周」抽走尾牙最大獎 他錯愕：心理不平衡

抽獎是許多民眾參加尾牙時最期待的環節之一，但新人抽走最大獎的狀況屢見不鮮，有網友也忍不住坦言「會讓人心理不平衡」，忍不住好奇其他網友的想法，在網上引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示公司尾牙的最大獎被剛來不到三周的新人抽走，對此原PO坦言心情難調適，忍不住好奇其他網友的想法，「不是我小心眼，但這種真的會讓人心理超不平衡欸？我們在這邊撐幾年的，結果新人三周直接帶走最大獎？」

有網友認為尾牙抽獎人人平等「只要是正式員工都平等有抽獎資格才對。員工還分階級年資的公司才不正常吧？那3年員工抽到獎，難道10年員工也要覺得不公平」、「抽獎是靠運氣，年資什麼的根本沒關係！有人就是天生偏財運好，沒偏財運就自己努力存錢卡實在」、「抽獎就是機率呀」。

也有網友認為公司可以調整「應該要限制，畢竟尾牙是反映（過去一年）的營業額，新人根本沒參與也沒貢獻，不應該有抽獎資格」、「但才來三周就可以抽獎其實不太合理，通常會限制吧」、「可以理解你的心情，可以跟公司建議，新人也是無辜的，本來新人就容易有新手運」。

有網友則分享公司的做法「我們公司是會分門檻，每個門檻都有每個門檻自己的大獎，例如未滿一年的一個門檻，一年以上未滿三年一個門檻，三年以上未滿五年一個門檻」、「我們公司除了參加獎跟加碼獎是全部同仁能抽之外，其他大獎都有限制至少要在職1年以上耶」、「我們公司是有過試用期才有基本的抽獎資格，還會在依年資畫分大小獎，例如超過2年才能抽前十大獎」。

撰稿：吳怡萱





