【記者羽桉／台北報導】 集「最忙碌新人」、「最幸運新人」與「最猛爆一飛沖天新人」多項頭銜於一身的 帕拉斯PALLAS，氣勢正全面起飛。主打歌〈下天堂〉音樂錄影帶推出短短 6 天，觀看數便火速衝破 17萬點閱、緊吸近34 萬隻眼球，捷報頻傳之際，4 位成員選擇用最踏實的方式回饋支持，一步一腳印親自派發傳單，為首張專輯與 MV 趁勝追擊宣傳。主唱 FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）也一一直面民眾送上充滿青春氣息的耶誕祝福，直呼能親手把祝福與音樂理念分享給大家，「真的很有意義！」

「新人之最」PALLAS稱霸跨年！〈下天堂〉6天17萬點閱 師奶包圍搶簽合照 （圖／迷音樂提供）

帕拉斯PALLAS 會寫又會唱、文武雙全，也難怪成軍僅1年便迅速走紅。首張創作專輯《下天堂 Falling Down to Heaven》於 16 日甫發行，立刻以新人之姿強勢集滿北中南三場跨年舞台，紮紮實實成為2026「跨年王」，將於 31 日跨年夜「海量出現」在全台樂迷面前，聲勢相當驚人。 跨年行程首站，帕拉斯PALLAS 將登上「閃耀新北1314跨河煙火晚會」，於八里端的永續環境教育中心前廣場-星月舞台演出；接著一路南下，站上台中水湳中央公園的「2026台中最強跨年夜」；最後再趕往南台灣，現身最具指標性的台南晶英酒店「霸道趴」，陪粉絲一同倒數迎接新年。甫出道便成功「集郵」北中南三場跨年，締造新人少見的完美紀錄，也讓帕拉斯PALLAS 被外界封為名副其實的「最猛爆一飛沖天新人」。

除了跨年舞台連發，帕拉斯PALLAS 日前也前進西門町、小巨蛋場外會粉絲，發傳單、誠懇推薦專輯，意外獲得許多婆婆媽媽與姐姐們的熱情支持，被看好極具「師奶殺手」潛力。不少民眾當場圈粉買專輯、合照簽名，甚至稍早已在西門直擊帕拉斯PALLAS的粉絲們，一路追星到小巨蛋，又加碼購入CD，只為再收藏一次簽名。阿姨、姐姐們見到帥氣又親切的帕拉斯，更是呼朋引伴力挺，從大合照到指定獨照樣樣來，現場氣氛熱烈，也讓帕拉斯PALLAS 真切感受到人氣正在一步一腳印累積中！ 有趣地是，發傳單對業務出身的FAMA和漢堡輕而易舉，但成員中自認較I人的小葵和大寶，就稍覺苦手，不曉得怎麼跨出第一步，但在「業務組」手把手私授下，也很快打開心房與民眾親切交談，遞出充滿活力費洛蒙的傳單，成功達標，完成帕拉斯PALLAS第一次的出擊！