新人事 牛煦庭、江怡臻任發言人

國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，青年黨工在台上合影。（姚志平攝）

國民黨第22屆第1次全代會，新任黨主席鄭麗文（中）與黨工們合影。（姚志平攝）

國民黨主席鄭麗文1日正式就任，先前黨務人事挨批太老，不符世代交替，鄭麗文昨證實發言人找了「一帥一美」，由立委牛煦庭與新北市議員江怡臻擔任發言人；此外，鄭3日起也會陸續宣布其他黨務人事，據了解，考紀會主委將由張雅屏擔任，並組「主席顧問團」。

鄭麗文找形象清新、論述專業的發言人，江怡臻從前主席江啟臣時期就開始擔任國民黨發言人，朱立倫時代繼續為黨發言至今，可說經驗相當豐富。

牛煦庭35歲當選立委，政大外交系學士、英國倫敦政經學院碩士，曾以無黨籍選上並連任桃園市議員，選上立委後時常站在第一線作戰，今年高票挺過罷免案，被認可口才與戰力兼具。

鄭麗文昨證實2名發言人的人事案，並透露3日還會陸續公布黨務人事；據了解，考紀會主委將由前組發會主委張雅屏擔任，張雅屏對黨務熟悉，對黨章與黨內相關規定都相當了解，且張也曾遭綠營司法追殺，鄭允諾要給遭檢方調查黨工協助，提供法律支援也是考紀會任務之一。行管會主委由現任副主委江美桃暫代，江熟悉業務且與祕書長李乾龍熟悉。

鄭麗文將成立「主席顧問團」，在競選過程中有協助過她、或是她特地去請益過的各領域人士都會納入，如李德維、楊永明、許舒博、陳沖、李鴻源等人，都會是主席顧問團當然成員。

至於大陸事務方面，鄭麗文任用蕭旭岑與張榮恭兩個副主席，專長都在兩岸，兩岸事務應相當穩固，對於將來是否還用「大陸事務部」方式運作，鄭認為可有不同思考，但對於接下來具體如何運作還未做決定。

國際部與海外部則尚在徵詢中，駐美代表處原則上留任現任代表秦日新；各地方黨部也以留任為主，最重要的北市黨部主委，也盼黃呂錦茹能續任，不過據悉，黃呂錦茹律師並不支持。