新人做4個月崩潰了！前輩狂留一手還向主管打小報告…網戰翻：真的想太多
教你是人情，不教是道理？一名上班族抱怨，他在入職4個月後仍遭帶職前輩「留一手」，不僅工作內容學不完整，前輩還向主管表示他不適合學習部分業務，讓他逐漸產生了離職的念頭。貼文曝光後引發熱議，有不少網友都認為新人應先檢討自身錯誤，但也有人直言帶新人是職責，若不願完整交接，最終受害的仍是團隊與公司。
帶職前輩不肯教還說「你不適合學」 菜鳥上班4個月想離職
一名網友近日在Dcard上PO出一篇題為「帶我的同事一直留一手，還跟主管報告說我不適合學，該繼續撐還是直接辭職找下一份」的文章表示，他入職已有約4個月，雖然理應成功度過所謂的試用期，但帶他的前輩卻一直讓他感到「留一手」，例如目前所學的工作內容都還在前輩的掌控範圍內。更讓原PO難受的是，這名前輩還向主管表示覺得她不適合學習某些工作內容，讓他倍感挫折。
原PO接著表示，他前陣子在一封信件裡填錯一個數字，但這封信其實只是帶給同事討論、進行確認的草稿，並非寄給客人的正式信件，原以為討論階段出錯後解釋清楚即可，沒想到還是被主管約談，並被對方告知做事應要更細心，因此也讓他心裡很不是滋味。另外，原PO認為主管非常相信這位前輩，因此似乎覺得她不夠資格勝任這份工作。
對此，原PO開始懷疑這名前輩是否對他抱有敵意，或擔心工作被她取代，甚至有次撰寫英文信件時，他建議以「Hi」開頭並無不妥，但對方堅持一定要使用「Dear」。原PO雖然理解不同公司有不同的文化、習慣，但同樣認為重點應該放在內容是否表達清楚：「很多時候都會讓我覺得她是在挑我毛病，而不是真的想教我。」
原PO無奈嘆道，一方面確實希望將前輩手上的工作內容全部學會，好讓未來能夠獨立作業、提升工作表現，另一方面又覺得如果對方本來就不想指導，則他即使再努力也很難學得完整，因此最近甚至開始萌生找工作離職的念頭：「想請問大家，如果遇到帶自己的同事一直保留、不願意完整交接，甚至還會影響主管對你的評價，你們會怎麼處理？是繼續想辦法學、主動爭取機會，還是趁早開始找下一份工作比較實際呢？」
前輩不教、主管不信、工作學不全，該離職嗎？
PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都認為，前輩指導是情分：「有人肯跟你討論，肯教你怎麼起步就已經三生有幸，要人家吃飯的工具再教你就真的想太多，就別反駁教你的人，hi還是dear，聽帶你的人就對了」、「你連數字都填錯，還爭跟客戶信件開頭要用什麼，還覺得人家沒認真教，都還不會而且還會犯錯想學完整的幹嘛？出更多包嗎」、「你覺得只是請我確認草稿，可是我只會認為你要請我「幫忙」確認的文，本來就應該是調整到你能做到最完善的版本，不要覺得人家很閒、很多時間跟你來來回回確認欸」、「教你是情份，不教是本份。公司花錢請你來學習？人來的第一天薪水就準時在計算，萬一你學習進度慢學個1、2年還無法獨立作業，我要替你扛1、2年工作分擔？薪水要不要按工作分擔比例分我？要學習麻煩請回學校付費去學習。」
不過也有一派網友認為，若不把新人教會，苦的還是自己：「我要是沒把新人教會獨立作業，那我跟老闆多要這個人頭有啥用？一個人做兩人事只會累死自己，沒有人能取代你，你就不會有升遷機會，不要把自己活成未來被那些00後整頓的黑五類」、「哪裡正常？要新人通靈是嗎？而且公司哪沒付錢給前輩，不是有付薪水嗎？交接是主管指派給他的，他就有這個責任需要帶好新人」、「你可以把你問過他，他教你的每一項事情都用文字記錄下來，如果主管說你做錯你就說你某日某時問過他了但他給你的回答是如何。」
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