南部中心／呂彥頡、莊舒婷 高雄市報導

有新人在高雄一處婚宴場地舉辦婚禮，不過場地卻突然大漏水，賓客直呼根本是在水濂洞吃飯，甚至指控，換座位後被水滴到的餐點還多來，新娘簡直快氣炸，一生一次的人生大事，就這樣毀了。





新人傻眼! 婚禮現場大漏水 賓客:像在水濂洞吃飯

婚宴場地天花板不斷漏水，賓客新人都氣炸。（圖／翻攝畫面）婚禮進行到一半，只見天花板好幾條水柱不斷往下滴，就連旁邊窗戶也不斷冒水，賓客真的好傻眼，有人直呼是在水濂洞吃飯，從宜蘭趕回來高雄順便洗了澡。賓客被迫移位，地面上出現了好幾個藍色大水桶接水，原本浪漫溫馨的婚禮變得一團亂，有賓客說，水滴到朋友身上移到隔壁廳，像旁邊隔間吃飯的路人，還有賓客指控，服務生把滴過水的魚端來，清蒸龍虎斑變魚湯。民眾：「很離譜啊因為這樣子，天花板上的水漏到食物裡面，那個水都是不乾淨的啊。」

新人傻眼! 婚禮現場大漏水 賓客:像在水濂洞吃飯

有新人在高雄一處婚宴場地辦婚禮，卻對業者感到失望。（圖／民視新聞）事發就在高雄前鎮這一處婚宴會館，不只賓客無奈，新娘也氣炸，因為員工還跟賓客說，吃完就可以走了，讓她不禁質疑，請問參加喜宴是特地來吃飯嗎？民眾：「不能完全把人家趕走，人家結婚一生一次的很難忘嘛。」民眾：「就會對底下賓客很抱歉，然後自己會很尷尬，只能金錢賠償啊，不然破壞了那天的體驗。」聲源：消保官殷茂乾：「假如有所欠缺的話，那當然消費者可以主張所謂的債務不履行，主張減少價金，或是其他損害的一個賠償。」針對指控，現場人員表示，需要等總公司進行回覆，加上漏水的部分，屬於哪個相關單位的問題，也還要再釐清，只是一生一次的婚禮，被搞砸，不僅心情大受影響，新娘對賓客也有滿滿抱歉。

