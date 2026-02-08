新人先吃乙? 公務員考績「甲等比例上限」惹議

〔記者鍾麗華／台北報導〕軍公教年終工作獎金已在6日入帳，考績獎金也陸續發放，不過，有人考績獎金加年終獎金，可領到2.5個月的獎金，有人僅領2個月。有公務員抱怨，考績制度「甲等比例上限」，讓考績淪為形式化分配，「新人先吃乙、輪流吃乙」，因此在公共政策網路參與平台提案修法改進考績制度。

有公務員在公共政策網路參與平台，建請行政院人事行政總處檢討「公務人員考績法」，並與考試院銓敘部協調研議修法或配套。依公共政策網路參與平台機制，若60天內附議人數達5000人，主管機關須正式回應提案內容，該提案短短10天就突破門檻。行政院人事總處受訪表示，會請主管的銓敘部提供表示意見，並在期限內回應提案人。

提案者認為，現行考績制度長期存在的「甲等比例上限」問題。實務上，雖然「公務人員考績法」及其施行細則並未明文規定各等第比例，但多年來透過銓敘部與人事行政總處聯名箋函，形成「甲等不逾75%」的實質配額，被不少基層公務員視為僵化且不符現況的潛規則。

支持者指出，在人力長期不足、業務量不斷增加的情況下，考績卻先以比例決定結果，導致「新人先吃乙、輪流吃乙、與績效無關吃乙」的現象層出不窮，使考績淪為形式化分配，而非真正反映一年來的工作表現。

提案者說，相較之下，軍人、教師等其他公部門體系，並未採取相同的甲等比例限制，也讓基層公務員產生制度不公平的質疑。提案內容並未訴求加薪或福利擴張，而是主張廢除僵化比例，建立「稱職即應獲肯認」的基本考績原則，並要求主管對考績結果負起實質管理責任。

