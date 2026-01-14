新人入職1.5個月僅上7天！老闆無法資遣需遵循程序

一名網友在社交平台Threads分享他所在公司的新人情況，該新人入職已1.5個月，但實際上班天數僅有7天。這段時間內，她以各種理由請假，包括病假、生理假及事假，讓同事感到困擾。

一名網友在社交平台Threads分享了他所在公司的新人情況，該新人入職已1.5個月，但實際上班天數僅有7天。

該網友指出，該新人請假理由相當奇特，像是因睫毛倒插請假兩天、經痛請假五天、騎車跌倒請假一個月以及腰痛請假三天，且多數請假都是當天才通知。這一事件引發了廣泛討論，許多網友質疑公司為何不立即資遣這位員工。

事實上，根據《勞基法》規定，未滿三個月的員工雇主可不預告終止勞動契約，但為了避免法律爭議，雇主仍需遵循一定程序，給予員工改善的機會。雖然主管已決定資遣，但因為該員工未能及時辦理離職手續，導致資遣進程延遲。

根據《勞基法》第11條第5款，即使員工明知能完成工作卻主觀不配合，雇主仍需證明已嘗試過各種方法勸導改善，若仍無效，才能啟動資遣程序，並需支付相應的資遣費。這一事件凸顯了勞動法規在保護勞工權益方面的重要性。

