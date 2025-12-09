新人到職一個月「遇員工旅遊」他猶豫：該去嗎？網給建議

歲末年終，許多公司會舉辦尾牙、員工旅遊等活動，來犒賞員工過去一年的辛勞，對此有網友坦言自己剛入職一個月，不知道該不該參加員工旅遊，忍不住好奇其他網友的經驗談，掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，透露自己是公司新人，入職才剛滿一個月就碰上公司舉辦員工旅遊，對此原PO坦言十分猶豫，不知道該不該報名，忍不住好奇其他網友的經驗談，「新人一個月通常都會去員工旅遊嗎？完全沒有熟的人欸」。

對此網友分成兩派，一派網友直搖頭「身為I人一定不去～而且除非免錢，補助一定是最少的」、「員工旅遊好累，我情願請假在家休息」、「在家休息不香嗎？」另一派網友則鼓勵原PO報名「新人去才好，因為還沒有仇人」、「去了就熟了」、「去啊，去了就熟了」、「不去白不去～個性不會因為一次員旅改變，內向的人就算去了也不熟，外向的人去一次就熟了」。

也有網友建議原PO視補助決定「有免費旅遊就去啊，要花錢那就別想」、「不用錢的就去，要錢的就算了！」、「不用錢就去，要錢就不要去」、「有補助就去，沒補助不去」、「不用錢，當然去，當做跟團去玩就好（跟團有幾個是你熟的？）」、「要錢就不要，之前出國還要錢」。

有網友則分享「看過才剛面試完準備報到就跟著去員工旅遊的」、「我還真的遇過，公司貼一半，雖然同事沒很熟，還是裝熟跟人玩了三天，現在回想還挺荒繆的」、「當年我還沒正式入職就被抓去員旅了XD，不用錢加減逛逛」。

撰稿：吳怡萱






