新人報到「5分鐘被辭退」揭公司地點 老闆：不能馬上上手、還要花時間教
新鮮人剛報到或職場轉換跑道都需要時間適應、熟悉工作內容，但近日一名網友抱怨，前幾天去新公司報到，結果不到5分鐘就被老闆資遣，辭退理由竟是「不能馬上上手、需要花時間教」，讓她滿頭問號。
原PO近日在Dcard分享一段離奇的職場經驗，她第一天進公司，工作內容卻無人交接，僅有口頭快速告知，書面SOP、教育訓練或熟悉時間也通通沒有，然後老闆就直接說「不能馬上上手，還要花時間教，這樣不行。」便將她解雇。
原PO不解在這種情況下，哪個新人能立刻獨立作業，「連系統、流程都還沒摸清楚，就被判定不適任，真的滿頭問號。」矛盾的是，老邊一邊說公司很缺人，卻又希望新人即插即用、完全不用教，「如果真的有這種人，那前一個人為什麼會離職？」
當下原PO沒有感到難過，而是無言加困惑，因為被解雇無關她個人能力，而是公司本身根本沒準備好要請新人，比起之後被丟著自生自滅、出事再被抓去扛責，她反而慶幸第一天就被老闆趕走，提醒大家面試時一定要問清楚。
這段入職不到5分鐘就走人的經驗，讓網友們直呼太扯，紛紛留言希望原PO公布公司名稱幫大家避雷，「5分鐘我連屎都還沒拉完…什麼智障公司」「請一定要讓大家知道避雷」「去勞工局或勞動局檢舉 跟公司要資遣費」「運氣真好 花5分鐘看透一家公司」「職場鬼故事+1 這種公司不待也好」。
面對網友詢問，原PO僅透露「這一間在沙鹿做制服相關的公司」，坦言怕惹上爭議才選擇不公開公司名稱。
更多鏡週刊報導
人妻「偷看老公手機」後悔了！ 見搜尋紀錄直接愣住：很對不起他
北市豆製品稽查7件不合格 天母40年老字號、鼎泰豐師傅創業餐館都上榜
葉全真爆熱戀帥氣合夥人 散步逛賣場被認出「原地解散」
其他人也在看
美石化廠減產 台塑迎利多
近年中美石化新產持續大舉開出，重創全球石化行情低迷欲振乏力，產業虧損壓力沉重未歇，為此，不僅中國大陸政策宣告反內捲，日韓啟動減產救市，力挽頹勢，美石化廠Westlake也宣布將於年底關閉北美Vinyl Chain部分產能，分析師預估，將有利台塑美國的營運表現。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 10
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 103
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 75
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 159
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 8
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 372
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 106
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 202
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 89
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 1
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 9
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 126
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 11 小時前 ・ 11
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 143
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
前妻許允樂閃婚李玉璽！ 張兆志送13字溫柔祝福
李玉璽與許允樂17日宣布結婚，兩人年初才大方認愛，進度可說相當神速。此前，許允樂曾與張兆志有過6年婚姻，張兆志也在得知喜訊後發聲祝福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 13