新人報到「5分鐘被辭退」揭公司地點 老闆：不能馬上上手、還要花時間教

網友近日在Dcard分享一段離奇的職場經驗，讓網友們直呼太扯，要求公布公司名稱。（示意圖，PhotoAC）

新鮮人剛報到或職場轉換跑道都需要時間適應、熟悉工作內容，但近日一名網友抱怨，前幾天去新公司報到，結果不到5分鐘就被老闆資遣，辭退理由竟是「不能馬上上手、需要花時間教」，讓她滿頭問號。

原PO近日在Dcard分享一段離奇的職場經驗，她第一天進公司，工作內容卻無人交接，僅有口頭快速告知，書面SOP、教育訓練或熟悉時間也通通沒有，然後老闆就直接說「不能馬上上手，還要花時間教，這樣不行。」便將她解雇。

原PO不解在這種情況下，哪個新人能立刻獨立作業，「連系統、流程都還沒摸清楚，就被判定不適任，真的滿頭問號。」矛盾的是，老邊一邊說公司很缺人，卻又希望新人即插即用、完全不用教，「如果真的有這種人，那前一個人為什麼會離職？」

廣告 廣告

當下原PO沒有感到難過，而是無言加困惑，因為被解雇無關她個人能力，而是公司本身根本沒準備好要請新人，比起之後被丟著自生自滅、出事再被抓去扛責，她反而慶幸第一天就被老闆趕走，提醒大家面試時一定要問清楚。

這段入職不到5分鐘就走人的經驗，讓網友們直呼太扯，紛紛留言希望原PO公布公司名稱幫大家避雷，「5分鐘我連屎都還沒拉完…什麼智障公司」「請一定要讓大家知道避雷」「去勞工局或勞動局檢舉 跟公司要資遣費」「運氣真好 花5分鐘看透一家公司」「職場鬼故事+1 這種公司不待也好」。

面對網友詢問，原PO僅透露「這一間在沙鹿做制服相關的公司」，坦言怕惹上爭議才選擇不公開公司名稱。

更多鏡週刊報導

人妻「偷看老公手機」後悔了！ 見搜尋紀錄直接愣住：很對不起他

北市豆製品稽查7件不合格 天母40年老字號、鼎泰豐師傅創業餐館都上榜

葉全真爆熱戀帥氣合夥人 散步逛賣場被認出「原地解散」