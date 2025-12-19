新人待半年就走！她苦惱「離職該不該請客」 網答案一面倒：不用糾結

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

職場文化中，不少人離職時都會請客，感謝同事們這段時間的幫忙和照顧。近日，有網友發文表示，自己到新公司僅半年時間，部門流動率又高，眼看同期同事幾乎全數離開，讓她不禁煩惱，像這樣的情況，離職時是否還需要請客才算有禮貌。

有網友苦惱「新人離職會請客嗎」（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「新人離職會請客嗎」為題發文，透露自己到職約半年，期間部門人員來來去去，與她同期進公司的同事幾乎都已離開。由於自己待的時間不長，讓她相當猶豫，若離職時選擇不請客，是否會讓人留下不好的印象。

廣告 廣告

原PO也進一步說明，她的工作需要跨部門合作，若真的要請客，可能得準備約15杯飲料，開銷不小。加上平時老闆也很少請客，而她在職期間其實已經請過幾次飲料，因此更加掙扎，但又擔心離職時不請客，會不會顯得不夠圓融，「這樣離職不請客會不會不好？」

貼文曝光後，網友幾乎一面倒認為「完全沒必要」，不少人直言「不用請吧，離職就沒交集了幹嘛花錢」、「半年不用啦，沒什麼感情基礎，3年以上而且不是不歡而散，那請客分享喜悅還蠻爽的」、「不用，別想太多錢自己留著，安靜的做完最後一天默默離開就好」、「不會，才半年應該交情也不深」、「完全不用糾結這種事，以後也遇不到，把錢丟水溝幹嘛呢」。

也有過來人分享經驗，「我自己離職時是有分送小餅乾，反而是同事有送小禮物給我」、「我離職的時候都是別人請我耶，真心不懂為什麼離職的人要請大家？」、「只會對有幫助過我的人、之後還會繼續聯絡的人示意」、「如果跟同事之間不錯，我都會請個飲料意思意思」、「工作20幾年沒有離職請人家過，除非我另一包豐盛的，也是我請想請的人」。

更多FTNN新聞網報導

新人上班一個月陷低潮！嫌被同事冷落、每天挨罵好痛苦 網勸：快逃！

新鮮人一年就撞牆！「養老型公司」安逸卻無成長 網勸：待的舒服你腳就麻了

整間公司剩我在撐！新人怕離職「賣場直接沒人」：我能走嗎？

