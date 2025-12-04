新人愛面子要幫買單？她去好朋婚禮包1數被「嫌太少」

生活中心／王靖慈報導

參加婚禮的紅包金額是許多人面臨的難題，近日一名女網友收到好友的「紅色炸彈」後，開心出席，並包了3600元的紅包祝福新人，不料對方竟嫌她「包的太少」，讓她很傻眼，因此於Threads上發文分享，意外掀起其他網友熱烈討論。





婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳 全場噴：有夠難看

網友收到好友婚禮邀請，包了3600元卻被對方嫌太少。（示意圖，非關本新聞事件／Pexels）

一位女網友2日在社群媒體Threads上發文，她表示近日收到朋友紅色炸彈後被邀請去參加婚禮，而在朋友婚禮當天她稱自己是獨自一人參加，並包了3600元的紅包來表達祝賀，沒想到對方表示現在婚禮一桌都要30000起跳，因此嫌女網友「包太少」，讓她相當錯愕。女網友還補充道，5年前自己結婚也有邀請這對新人參加，無奈表示：「他們兩人來也是包3600…，我這樣也算雙倍了吧」，並困惑的詢問：「是我真的包太少嗎…？」

貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自「xxo._xx0518」Threads）





貼文曝光後，掀起一堆網友們熱議，貼文直至現在已破141萬次瀏覽。有部分網友感到不滿，表示：「新人愛面子選擇高級婚宴地點，為什麼朋友要幫他們買單？這到底是什麼奇怪的邏輯？」、「朋友辦了一桌15萬的，很有面子好豪華氣派，然後要每個朋友最少包1萬5這樣嗎？沒本事就別辦桌」、「這個朋友可以絕交了！」，甚至一堆網友也分享自己經歷，其中就有一位網友特地查詢了喜帖上的宴會地點，發現一桌起碼要3萬元起跳。後來詢問同事們的紅包金額，結果得知其他同事都包了6000元，也讓不少網友都很驚訝的表示：「行情已經這麼高了嗎？」；不過也有網友笑說當社交邊緣人的好處就是不會被紅色炸彈炸到，這方面花費目前為0，但多數網友還是認為婚禮的本質是分享喜悅而非營利，因此新人辦婚禮虧錢實屬常態，能夠打平成本已是運氣好，若能賺到則被視為做人成功的最好證明。





原文出處：好友婚禮「包1數」竟被對方當場嫌太少！掀網炸鍋：沒本事就別辦桌

