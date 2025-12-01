新人拿清潔水回沖熱茶！3顧客不適就醫 春水堂台中公益店緊急停業2天

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

知名連鎖茶飲店春水堂爆出食安問題，春水堂總公司證實，台中公益店員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶，當成回沖熱茶容器，導致3位顧客飲用後出現不適，店家已陪同消費者就醫。公益店今（1）日僅營業至上午11點30分，並停業兩天，加強內部訓練。

知名連鎖茶飲店春水堂爆出食安問題。（圖／截取自春水堂​​​​​）

春水堂總公司證實事故發生於11月30日，區主管與店長全程當下立即陪同顧客前往中國醫藥大學附設醫院急診就醫。根據今早回診結果，醫師表示3名消費者身體狀況均穩定，目前已返家休養。公司承諾將負擔所有醫療費用，並持續追蹤消費者的健康狀況。

春水堂說明，造成意外的主因是一名到職僅兩週的新員工因不熟悉作業流程，誤拿了貼有「清潔中」標示的保溫瓶作業。公益店已於今日上午11點30分閉店，並將暫停營業2天。春水堂強調，將針對全台門市加強教育訓練，強化流程與標示管理，以避免類似事件再度發生，並期盼藉由更嚴謹的內部管理，重拾消費者信任。

春水堂公益店今（1）日僅營業至上午11點30分，並停業兩天，加強內部訓練。（圖／截自春水堂官網​​​​​​）

