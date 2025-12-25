新人排場比天王大？王Aden堅持訪問要先看訪綱 結果乏人問津零人採訪

記者林宜君／台北報導

創作歌手王Aden再被點名「排場過大」。（圖／翻攝自王Aden IG）

校園爭議風波尚未平息，新生代創作歌手王Aden再被點名「排場過大」。近日有幕後工作人員爆料，王Aden再在公開活動中要求媒體「先給訪綱才願受訪」，但現場卻無人想採訪，引發圈內議論，也讓外界質疑其行事作風是否與新人身分不符。

新生代創作男歌手王Aden（王淯騰）近年累積不少年輕粉絲，也曾被提名金曲獎最佳新人，一度被看好為樂壇新星。然而近期負面話題不斷，先是在校園演出時，因與女學生互動爭議挨批態度不佳，後續又被質疑處理方式失當，形象大受影響，連帶台北、宜蘭跨年活動演出也遭取消。

王ADEN當場蹲下臭臉態度惹來網友不滿。（圖／翻攝自Threads）

根據《鏡週刊》報導，知情人士指出，王Aden日前受邀參加新北歡樂耶誕城演唱會，活動前工作人員例行詢問是否接受媒體聯訪，未料王Aden卻要求「先看過訪綱再決定是否受訪」。不過尷尬的是，當天現場並沒有任何記者表達採訪意願，該要求最後淪為後台趣談。爆料者也提到，演唱會後台聯訪多半僅花費幾分鐘，主要是協助藝人曝光與宣傳行程，即便是一線歌手也都相當配合。相較之下，王Aden以新人之姿提出審稿要求，讓不少工作人員感到錯愕。

事實上，王Aden日前在一所高中聖誕活動演出時，因一名女學生依老師指示上台互動跳舞，王Aden被指當場表情冷淡、甚至蹲在舞台邊停止演唱。該名女學生事後發文道歉，王Aden轉發相關內容的方式，卻被部分網友解讀為「公審」，引發帶頭霸凌的質疑，爭議至今仍在網路延燒。

