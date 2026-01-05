新人搏曝光 老將拚隨叫隨到

新北市議員選舉倒數不到1年，選戰逐漸升溫，新秀爭取曝光、搏版面，老將不敢懈怠，勤跑基層、力拚連任。面對新人挑戰，藍綠資深議員都持正面態度。國民黨議員蔡淑君認為，新人加入是必然，也是良性競爭。民進黨議員周雅玲則以「找老師傅蓋房子」比喻資深民代的價值。

蔡淑君曾任台北縣議會第16屆議員，台北縣升格為新北市後「4連霸」議員。她自稱「淑君阿姨」，親自經營社群及公開手機號碼、隨叫隨到，將林口視為核心基地，先把建設爭取與選民服務口碑做到位，再逐步向五股、泰山擴散。

面對新人挑戰，蔡淑君認為，新人加入是必然，也是良性競爭，樂觀看待。她也提及，「選民記住的不是黨籍，而是你在關鍵時刻有沒有出現。」淡化政黨色彩並非刻意經營，而是長期累積信任的結果。政黨有時是助力，有時卻成為變數，真正不能動搖的是選民對「這個人能不能做事」的判斷。

此外，周雅玲曾任台北縣議會第15、16屆議員，台北縣升格為新北市後，同樣是「4連霸」議員，她習慣直接面對選民，讓服務回到最原始的一對一互動。她要求助理與自己「隨時找得到人」，在交通、捷運、自來水等公共議題之外，更重視看似微小、卻攸關民生的個別需求。

關於新人挑戰，周雅玲則以「找老師傅蓋房子」比喻資深民代的價值，經驗帶來的是政策推動與行政協調的默契與效率。