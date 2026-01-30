新人新事／6新白委將上任！黨團三長曝光 這位「柯總召」才重要

台灣民眾黨創黨主席柯文哲。資料照。廖瑞祥攝



民眾黨6名新立委將於2月3日宣誓就職，據了解，新任黨團總召將由前台中市議員陳清龍接任，盼借重陳過去在市議會跟各黨團溝通的經驗，有利於在新會期與藍綠的協商。另外，創黨主席柯文哲將出任國家治理學院院長，黨內重要會議都將與會，雖然黨務分工，黨團運作由現任黨主席黃國昌操刀，但黨內人士指出，柯文哲將是定錨的角色。

新三長名單出爐 黨內盼陳清龍當溝通橋樑

隨著6名立委卸任，民眾黨也積極備戰新會期，據了解，下會期委員會分佈如下：王安祥（國防、外交委員會）、劉書彬（財政委員會）、洪毓祥（經濟委員會）、陳清龍（交通委員會）、蔡春綢（教育、文化委員會）、邱慧洳（衛生、環境委員會）、陳昭姿（司法、法制委員會）、李貞秀（內政委員會）。

黨團三長是朝野協商時重要角色，未來民眾黨團是否能夠維持現有戰力，引發關注，據了解，新任黨團總召將由前台中市議員陳清龍接任，王安祥出任副總召、邱慧洳幹事長，希望陳利用過去在市議會跟各黨溝通的經驗，在國會繼續發揮。

知情人士透露，劉書彬原本會按照一開始的規劃，在新會期進入國防外交委員會，讓具有體育專業背景的蔡春綢接棒教文委員會，但黨團研判，新會期需要處理1.25兆國防特別條例，國防外交委員會是重中之重，劉書彬過去一年的表現卻令人不敢委以重任，像是搞不清楚狀況、失言、又爆出施壓助理撤簽連署，所以臨時決定改由外語能力不俗、具有對外經驗的王安祥接下重任，劉則改為財政委員會。

除了委員會分配，辦公室位置也傳出風波，據了解，劉書彬接下前立委吳春城的辦公室後，就不滿其位置在地下1樓，而劉一直很想去麥玉珍位於8樓的空間，所以即便近日抽籤沒抽到，但還是積極找中籤的李貞秀交換。

知情人士表示，辦公室分配並未按照委員會分工處理，而是一視同仁用抽籤決定，李貞秀接手林憶君辦公室、邱慧洳接手辦公室、洪毓祥接手辦公室、劉書彬接手麥玉珍辦公室、王安祥接手黃國昌辦公室、陳清龍接手林國成辦公室、蔡春綢接手黃珊珊辦公室。

柯文哲與黃國昌分工 續累積競選能量

黨內人士分析，未來需要與藍綠協商時，柯文哲將會成為發揮定錨作用的「柯總召」。他認為，柯文哲到目前為止還是有機會競逐2028總統大選，所以要確保法案跟柯、民眾黨的理念相近，才能繼續累積競選能量。

至於會不會出現「兩個太陽」之爭？該人士表示，黃國昌一直認知到柯文哲才是民眾黨精神領，所以維持「尊柯」路線，甚至稱呼柯為「老大」，而柯也需要黃國昌的戰力，所以兩人屬於相輔相成，對黨團運作不會造成影響。

