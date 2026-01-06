新人樂團帕拉斯正面回應MV爭議 一聽戀愛被抓包要繳「千萬稅」嚇呆

新人樂團帕拉斯由貝斯手漢堡、主唱FAMA、鼓手大寶與吉他手小葵，4名團員組成，6日舉辦媒體餐敘，被問到日前在社群平台上掀起的MV爭議，他們也正面做出回應了。

新人樂團帕拉斯 6 日舉辦媒體餐敘，親自回應MV爭議。（圖／迷音樂 提供）

帕拉斯先前遭影像工作者指控，雙方起初以「互惠拍片」方式合作拍攝MV，最後帕拉斯因簽約新公司，成品遭棄用，該支MV上架時完全是新的版本。對此，團長小葵表示：「我們前後忙了快半年，途中被迷音樂看到簽約，接下來尊重公司的決定，對於跟這部MV擦身而過感到遺憾。」經紀公司則回應，目前已經和原劇組協調兩次，未來會用不同方式呈現最初的作品，並歸還版權。

小葵也坦言，遭爆出黑料後心情難免受影響，還透露媽媽一開始興奮說：「弟弟你們團上新聞欸。」沒想到仔細看才發現是負面新聞，也叮嚀他們要好好處理。

帕拉斯在出道後，去年年底一連趕了北、中、南三場跨年，展現驚人實力。經紀公司更下達「禁愛令」，希望他們專注事業，所以目前4名團員皆單身。FAMA笑說：「被抓到要繳戀愛稅。」至於金額多少？經紀人則在旁打趣說：「我是寫千萬沒錯吧，這樣才能好好限制住他們啊！」讓4人一聽聞金額嚇到不行。

帕拉斯被下禁愛令，經紀人打趣說，被抓包談戀愛要繳千萬罰款。（圖／迷音樂 提供）

