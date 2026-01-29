新人樂團燃燒業務魂 主唱當房仲月薪達百萬

帕拉斯舉辦「專輯帕帕走」面交活動。（圖／迷音樂提供）

新人樂團帕拉斯舉辦「專輯帕帕走」面交活動，預計會抽出20至30位粉絲，由帕拉斯團員化身「業務」，騎機車親手把專輯送到粉絲手上。今（29日）舉辦記者會時，團員們也分享曾經當業務的經歷，其中主唱FAMA以前是房仲，月薪曾高達100萬元。

FAMA當過2年房屋仲介，當時是在林口工作，第一間屋子的成交價為一坪30萬，最後一間則是一坪51萬（總價3000萬），月薪最高有100萬。漢堡則表示現在也還是樂器產業的業務，客戶都是老師，曾經遇過老師要介紹從法國回來的女兒給他，但他認為客戶就是客戶，公私分明比較好。小葵在大學時期曾經與漢堡在酒吧駐唱，透露一次深夜場，有一個大姐姐對他有意思，「她拿了一疊鈔票，大概6000塊，問我說『你可以跟我一起唱歌嗎』？」

帕拉斯的團員有過當業務的經驗。（圖／迷音樂提供）

雖然剛出道不久，但帕拉斯行程滿檔，目前已經接了30幾場商演，問及2026年的目標，小葵表示團體的共同願望，就是能把第二張專輯如期做出來，漢堡則說希望能在北中南舉行專場演唱會，FAMA則說：「希望團員身體越來越好、狀態越來越好。」他們解釋因為時間不長，對於演藝圈還不是那麼熟悉，所以還在適應新的生活方式。

