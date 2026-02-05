新人樂團爆車禍意外！「新店金城武」遭撞摔車 傷勢曝光

記者徐珮華／台北報導

新人樂團「PALLAS 帕拉斯」由主唱FAMA（馬瑋辰）、吉他手小葵（彭立逵）、貝斯手漢堡（葉承翰）、鼓手大寶（魏浩宇）組成，其中有「新店金城武」之稱的FAMA，日前受訪自爆19歲那年出了6次車禍。沒想到他日前出席活動再度發生意外，騎車前往集合地點途中，遭後方車輛追撞摔車。

「PALLAS 帕拉斯」化身外送員親送專輯。（圖／迷音樂提供）

帕拉斯日前舉辦「專輯帕帕走」面交活動，團員們化身「業務外送員」，親自騎車將專輯送達20位幸運粉絲家中。不過活動當天竟先上演一段驚魂插曲，FAMA後方的駕駛疑似一時失神未注意路況，導致他當場摔車、手部擦傷，所幸臉部並未受傷、並無大礙。

團員得知後第一時間關心，還不忘打趣安慰「還好臉沒有受傷就好」，經紀人則在一旁心疼表示「那我們下次還是開車好了」。FAMA簡單整理傷口、返家換衣後，仍立刻與團員會合，繼續完成任務，態度敬業。

FAMA手部擦傷，外套也有多處破損。（圖／迷音樂提供）

活動也充滿溫馨巧合，有粉絲當時正在小巨蛋觀賞紅白演出，帕拉斯特地前往附近面交，粉絲興奮表示「剛剛在紅白有看到帕拉斯的MV」，更期待未來能看到帕拉斯登上紅白舞台演出。另有粉絲相約在大寶家中經營的「泰國小館」餐廳面交，大寶媽媽更貼心騰出一區空間，讓帕拉斯與粉絲簽名、合照，現場宛如小型簽名會，氣氛溫馨又熱鬧。

活動大受歡迎，粉絲親手接過專輯時感動不已，粉絲的爸媽也驚喜直呼「真的很不可思議」。有家長當場大讚4位團員年輕卻相當上進、態度敬業，「越看越有趣、越聊越欣賞」，甚至熱情邀請進客廳坐下，一邊喝飲料、一邊吃炸雞聊天。過程中還有父母笑問「你們有缺女朋友嗎」，一度想把女兒介紹給團員，讓面交現場意外變成另類相親會，趣味十足。

