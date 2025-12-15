新人樂團站上巨無霸客機 成員懼高症發作全身冒汗

帕拉斯推出首支單曲〈下天堂〉。（圖／迷音樂提供）

新人樂團帕拉斯推出首支單曲〈下天堂〉，MV規格拉滿，不僅前進耗資數十億、尚在建設中的遊樂渡假村取景，更直接拉到退役的巨無霸客機拍攝，團員們搭乘雲梯登上約五層樓高的機翼完成畫面，氣勢磅礡、壯志豪情滿載，熱血程度破表。

MV拍攝過程長達多日，團員們不只得在烈日下長時間工作，還要面對高空拍攝帶來的體力與心理極限，卻始終不喊苦、不喊累，最終站上退役巨型飛機機翼狂野開拍，畫面張力十足。談到〈下天堂〉所想傳達的核心，團員表示這首歌並不是單純的叛逆宣言，而是一種對現實、對自我、對夢想的誠實對話。

帕拉斯站上巨無霸客機拍攝MV。

而團員們帥氣畫面背後，其實暗藏不小挑戰。吉他手小葵有懼高症，站上機翼的瞬間全身冒汗、雙腿微微發軟、腦袋一片空白，卻仍選擇咬牙硬撐，一股腦完成所有拍攝任務，殺青時成員們更直接抱成一團，為他成功克服恐懼齊聲歡呼，成為〈下天堂〉MV 最熱血、最真實的一幕。

