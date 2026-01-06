新人樂團面試影片露底褲好害羞 PALLAS帕拉斯MV風波二度溝通和解

新人樂團PALLAS 帕拉斯宣告正式出道，面對未來挑戰興致勃勃。（左起貝斯手漢堡 、主唱FAMA、鼓手大寶、吉他手小葵）

新人樂團PALLAS 帕拉斯由貝斯手漢堡、主唱FAMA、吉他手小葵與鼓手大寶組成，今（6日）舉辦媒體餐敘，大寶今年19歲是團裡老么，故作委屈說大六歲的哥哥們平常愛欺負他，讓團長小葵說：「哪有，最近都是你對我動手動腳。」讓大家笑出聲。

聊到組團由來FAMA自爆，小葵與漢堡在網路上找到他，約好見面聊聊，FAMA媽媽看了一眼對方的社群帳號直接開噴：「這追蹤數比粉絲數還多，一定是詐騙！」沒想到見面後，媽媽看到他們戴著漁夫帽、眼鏡，一副耿直到不行的模樣，竟然神反轉：「這兩個去做詐騙會餓死吧。」就這樣開啟了成團之路。

最有趣的絕對是鼓手大寶的「入團關鍵」，藉由家中長輩牽線，當時在找鼓手的漢堡收到了大寶的面試影片，結果影片一打開，眾人驚呆，大寶竟然只穿一條「四角內褲」在打鼓！大寶一臉無奈地說：「我問了我媽三次真的不會拍到內褲嗎？她說不會，結果影片重點全是那件內褲！」哥哥們笑說，原本只是覺得這年輕人有野性，「結果是因為看到內褲才覺得：就是你了！」

PALLAS 帕拉斯年紀最小成員大寶（中）與哥哥們相差6歲，溝通無障礙。

不過，帕拉斯剛起步就撞上大冰山，先前爆出的MV爭議讓四個大男生面臨大考驗，之前合作的製作團隊重砲抨擊「人品問題」，小葵坦言當時心情受影響，但他選擇不第一時間回嗆，「我們四個男生肯定講不出什麼好聽話。」小葵媽媽說：「弟弟你們團上新聞欸。」他還很開心，結果一看原來是被罵，媽媽也提醒要好好處理。

目前公司已與之前製作團隊見面兩次，雙方朝向「版權歸還」的正面方向解決，之前作品也有機會用不同方式呈現出來；從零開始籌錢、自己打磨企劃的PALLAS帕拉斯，現在只想趕快回歸音樂，團長小葵說：「踏進這行是為了作音樂，被罵是遲早的。」FAMA樂觀地說：「不會害怕被罵，大家都是好人。」

