新人歌手公開「情書」內容！認了靈感枯竭陷低潮

Elisha Danielle推出全新英文創作單曲〈Freeze〉。索尼音樂提供

新加坡創作歌手Elisha Danielle推出全新英文創作單曲〈Freeze〉，紀錄下她在澳洲唸大學的美好記憶，MV則讓外型甜美的Elisha走進一座神秘花園拍攝，連續拍攝長達18小時，但她一點都不覺得累，開心說：「這個場景好像是出現在夢境中的畫面，感覺像是在夢裡拍MV。」

〈Freeze〉是Elisha在被自然環繞的環境中創作，重新感受到靈感的流動，讓心回到最純粹創作的狀態。她表示，在出發前的那段時間，自己正經歷一個創作靈感低潮，感覺有些枯竭與停滯。對Elisha來說，飛往峇里島的創作旅程就像一場重生，甚至對自己那幾天能寫出來的作品感到驚訝。

這首歌也是她寫給澳洲珀斯的情書，紀錄大學時期的青春記憶。錄音前她重返珀斯，重新走過熟悉街道與老朋友重聚，使情緒自然流入歌曲中，她開心表示：「回到最初的地方的感覺都放進歌裡了。」

MV更遠赴雅加達拍攝長達18小時，呈現她「從現實走進夢境」的旅程。影片中，她踏入一座由真實植物打造的迷你花園，宛如時間凝結的幻境。Elisha 甚至將自己的私人物品，包括冰箱磁鐵、T-shirt、牆面裝飾、上一支作品中的雪球放入場景，讓整支MV成為一場關於回憶與情感的沉浸式夢境。



