新人歌手遭逢父親離世 無法脫離悲傷「向諮商師求助」

JOYCE就以斯推出首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》。（圖／放飛音樂提供）

JOYCE就以斯推出首張專輯《才華換桃花 Talent Flower》，歷時一年半的時間打磨，記錄她這段日子人生中的劇烈轉折，自曝感情狀態終於脫離「母胎單身」，也在同時期與父親道別，讓她一夕之間被迫成長。作品發行前夕她舉辦小型搶聽會，現場聚集許多參與創作的音樂人與觀眾，她除了現場彈唱新歌，更分享製作時的心境與故事，讓她笑說像是在做「大學期末報告」，過程充滿歡笑與感性。

為了小型聽歌會，JOYCE就以斯甚至親手製作簡報，將一年半的創作歷程重新整理，向大家呈現專輯的概念、成長脈絡與每首歌曲的靈感來源。她分享這段日子經歷了人生幾個重要事件，包括踏入一段甜蜜的感情關係，之後又面對了父親的猝然離世。劇烈的情緒落差讓她重新思考創作的意義，向來散發明亮能量的她也在這段旅程學會接受「難過也沒關係」，坦然面對脆弱，寫下更多能在低潮時安慰自己的歌曲。談起戀愛話題，她自曝一度苦惱要如何向大家公布自己不再是「母胎單身」，表示：「最後決定還是用我最熟悉的方式，用音樂告訴大家。」

專輯的後半段情緒轉向更貼近JOYCE就以斯此刻的內在狀態，其中最深刻的莫過於她對父親的思念，〈不怕孤寂〉誕生於她情緒最低潮的時期，坦言當時因無法克服悲傷而向諮商師求助，對方卻給了她一句力量：「也許悲傷和快樂一樣值得被紀錄。」沒想到就在騎車回家的路上，旋律突然悄悄浮現，她便順著那道光寫下這首歌，作為獻給媽媽與家人的心意。令她感到神奇的是，在錄音當天，她隨手拍下一張樂譜照，卻意外發現竟是手機裡的「第88888張」，當下讓她感覺彷彿父親就在身旁，陪她完成這首歌。

